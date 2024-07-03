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魔獸、表弟無緣再來台？合併新職籃提出洋將薪資上限「20萬美元」

▲PLG和T1的合併新職籃，內部達成共識，將設定每隊洋將最高年薪「20萬美元」，未來恐怕難以見到「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）這類等級的超級巨星。（圖／NOWnews資料照）
▲PLG和T1的合併新職籃，內部達成共識，將設定每隊洋將最高年薪「20萬美元」，未來恐怕難以見到「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）這類等級的超級巨星。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

PLG、T1雙職籃即將於11月正式合併，近期新聯盟籌委會密集針對新聯盟相關制度、措施進行討論。昨（2）日在洋將議題上，新聯盟籌委會發言人張樹人透露，未來每名洋將單月薪資上限2萬美金，每年最多可簽10個月，等於年薪上限為「20萬美金」（約合650萬元新台幣）。在新規定下，過去曾為T1聯盟效力的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）等大咖NBA球星，恐怕將很難出現在新聯盟之中

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魔獸、表弟狂潮　創造十足曝光度

T1聯盟的雲豹在過去兩個賽季，分別找來前NBA等級的球星，魔獸、表弟加盟，一度形成熱潮，在票房上也有十足成長。雖然表弟後續的票房成績不如魔獸風潮，但卻也成功帶領球隊以4：0橫掃台北台新戰神，奪下隊史首座冠軍，並獲選最有價值球員，顯現巨星級洋將在戰績上的影響之大。

過去PLG和T1聯盟洋將薪資都有限制，PLG規定場上兩名外籍球員，月薪合計上限為4萬美元，較難找來超級球星，而T1雖然也有每名洋將月薪上限為2萬美元的規定，但聯盟規章內有規範，「如有不符合薪資規定之球員，球團須主動通報聯盟經審議通過方可簽屬合約」，雲豹才能藉此網羅魔獸、表弟兩NBA級球星

新聯盟推出新規範　天價洋將恐成絕響

新聯盟籌委會發言人張樹人透露，接下來合併後的新聯盟，11支球團已經達成共識，未來各隊每名洋將單月薪資上限為2萬美金，每賽季至多可簽到10個月，每名洋將年薪上限即為20萬美金

換言之，除非洋將願意降薪到符合聯盟規範，不然新聯盟短時間內，可能不會再出現魔獸、表弟這樣薪資逆天的巨星級洋將。雖然對於競爭公平性來說，提供一定保障，但相對地減少了球隊提高曝光度的手段。

▲桃園啤永豐雲豹洋將「表弟」卡森斯今（1）日在總冠軍賽攻下24分24籃板的全面數據，幫助球隊以108：80擊敗臺北戰神，系列賽4：0奪冠，賽後卡森斯也確定拿下總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。（圖／T1聯盟提供）
▲桃園啤永豐雲豹洋將「表弟」卡森斯今（1）日在總冠軍賽攻下24分24籃板的全面數據，幫助球隊以108：80擊敗臺北戰神，系列賽4：0奪冠，賽後卡森斯也確定拿下總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。（圖／T1聯盟提供）

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