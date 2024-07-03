《台灣靈異事件》趙英華神逆齡！大長腿美得驚人 2女兒也是正妹
由謝祖武、汪建民主演的長壽警世劇《台灣靈異事件》1996年7月1日在華視開播，旋即造成轟動，其中飾演女刑警「王玉芳」的趙英華，以陰陽眼突破陷入膠著的案情，空靈氣場及迷人談吐深植人心。趙英華24年前嫁給圈外人翁昭弘後定居海外，淡出螢光幕，偶爾透過社群媒體報告近況，今年56歲的她保養得宜，一雙大長腿美的不科學，而2名女兒也已經是亭亭玉立的大美女。
記者楊穎軒／綜合報導
趙英華大學唸音樂系，36年前獲得中國小姐冠軍，接著代表台北競逐國際中華小姐，選美出身的她，長相秀外慧中，氣質出眾，被延攬入演藝圈後，主持節目《五燈獎》、《星期天報報》等，不過讓她走紅的莫過於《台灣靈異事件》陰陽眼女警角色，趙英華演出39個單元後請辭，改由陳明真接棒女一。趙英華在當紅之際急流湧退，嫁給家境富裕的翁昭弘（Kevin，已改名翁世璿）後，選擇回歸家庭。
消失大眾視野超過15年，趙英華2019年開通IG，大多分享家庭生活和自拍，最近一次更新是在今年5月，她開心地寫下：「有倆漂亮寶貝陪我過母親節，今年可算是『最美的母親節』唷！」可見趙英華和兩名愛女去高級餐廳吃飯，年過半百的她穿窄裙小洋裝，外披短版外套，露出比例適中又修長的纖腿，體態維持得當，臉部特寫即便有美肌修飾，但不可否認真實膚況還是相當好，天生知性的氣質也沒變。
趙英華兩名掌上明珠、長女Natalie和小女兒Kimberly繼承父母優質基因，外貌和氣質同樣不凡，都有混血兒的味道，喜愛馬術的大女兒，得過不少獎牌，趙英華以女為榮，上傳多張Natalie奪獎的照片，母女好感情不言而明。