立法院衛環會召開公聽會　缺工、逃逸移工、照護空窗期也成焦點

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童文薰呼籲，應該縮短各種原因造成的長照空窗期，包括法規規定的1對1家庭聘僱制，導致有的家庭可能因此必須辭掉工作專心照顧家中長者，另外去年統計資料顯示家庭看護工逃逸率大概1.8%，也就是每100人當中就有1.8人逃逸，顯現台灣的勞雇關係還算和諧，不過逃逸的移工可能造成國家治安的隱憂、社會的不定時炸彈。
國民黨立委陳菁徽表示，逃逸移工、缺工的問題都是移工政策的不足以及管理缺失導致，但不希望在這個問題倒果為因，或是歸咎在照顧者與被照顧者的身上，而且放寬巴氏量表只是長照政策的其中一環，也很希望大家可以多加體諒，幫助年輕人分擔照顧長輩的責任。
民進黨立委林月琴表示，政府正視全球搶工問題，因此去年行政院已有放寬多元免評的實施範圍，然而移工來源、人數有限的情況之下，不僅導致重度需求者留不住移工也聘不到人，還會導致工資大幅上漲，因此建議可以擴大使用直聘制度。
財團法人台灣身心障礙者自立生活聯盟常務監事段可薇提到，政府開放相關政策前應解決人力不足問題，如未提供完善配套措施，而且增加服務供給，恐怕會讓整個照護系統的負擔加重癱瘓，而且目前移工是幫政府撐起長照需求的最大力量，也應檢討如何在合理、合法的工作保障之下，確保提供服務者、服務需求者的雙方權益，提升整個服務品質。
衛福部長照司長祝建芳表示，長照體系是以家庭、居家、社區與機構連續性且多元的照顧服務，回應不同失能等級的照顧需求，但因國人習慣留在熟悉社區終老，衍生聘僱外籍看護1對1的需求，也在就業服務法、國際人權公約表準的移工自主權保障之下，外籍可能挑選簡易照顧個案，加上目前多國缺工、外籍看護人力有限，恐致排擠困難照顧者以及重度失能者的照顧需要。
祝建芳指出，聘僱外籍看護工的家庭，如遇行蹤不明、轉換雇主、期滿離境、外籍看護請假返國期間的照顧空窗期情況，被照顧者若經評估符合長期照顧需要等級第二級含以上，即可申請所有長照服務，紓解壓力。