金曲連年「都由台視投標承辦」　文化部：全面檢討並依合約究責

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文化部長李遠今日受邀立法院教育及文化委員會進行專題報告並備質詢，就有多名立委針對金曲獎出包事件提出質疑，其中國民黨立委萬美玲問他，這屆金曲獎可打幾分？她也提到，既然台視承辦11屆金曲獎連年出包，為何還將金曲標案給予台視？
李遠回應，他給這屆金曲獎打了80分，「但是出這些差錯，扣5分。」文化部次長徐宜君則說，每年其實只有1家單位招標承辦金曲獎。萬美玲對此更進一步表示，如果一直以來都只有1家單位競標，這個問題不小，究竟是因經費不夠還是另有其他疑慮？而且要是每次都會出錯，文化部也要試著找出問題。
李遠表示，據他瞭解，舉辦金曲獎的費用不菲而且容易虧本，因此投標單位通常不多，但該如何在預算之內做好一個典禮，是很需要檢討的事。
至於歌手巴奈這屆金曲獎的感言，起初未在金曲獎官方臉書「金曲 GMA」完整呈現，直到後來才又完整補上，民進黨立委郭昱晴認為，台灣是個言論自由的國家，對於藝術、創作、發言都應尊重，因此不該有人受到言論審查，文化部後來有以留言，而非刊登官網的方式發布聲明稿致歉，「誠意和歉意都不夠。」
李遠表示，這次事件起因來自技術問題，他也承認確有疏失，也將針對台視祭出罰款並依合約究責，雙方全面檢討問題。