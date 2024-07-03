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金曲連年「都由台視投標承辦」　文化部：全面檢討並依合約究責

▲熱狗在金曲獎頒獎典禮表演時麥克風慘遭消音，主辦單位台視當時出面致歉，文化部長李遠也在立法院教育及文化委員會回應此事。（圖／NOWnews攝影中心）
▲熱狗在金曲獎頒獎典禮表演時麥克風慘遭消音，主辦單位台視當時出面致歉，文化部長李遠也在立法院教育及文化委員會回應此事。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林則澄／台北報導

第35屆金曲獎出包引起不小批評聲浪，立法院教育及文化委員會今（3）日就有立委不解，台視連年招標承辦金曲獎，為何還是狀況百出？文化部長李遠回應，是因金曲獎承辦費用不菲，因此多年以來只有1家單位投標，未來將與台視全面進行檢討，並依合約究責。

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第35屆金曲獎6月29日落幕，但因歌手MC HotDog熱狗表演期間麥克風突然「失聲」，連換3次才又恢復正常，還有最佳台語專輯獎得主巴奈致詞未能完整呈現在金曲獎官方臉書，引起外界不小批評聲浪。

文化部長李遠今日受邀立法院教育及文化委員會進行專題報告並備質詢，就有多名立委針對金曲獎出包事件提出質疑，其中國民黨立委萬美玲問他，這屆金曲獎可打幾分？她也提到，既然台視承辦11屆金曲獎連年出包，為何還將金曲標案給予台視？

李遠回應，他給這屆金曲獎打了80分，「但是出這些差錯，扣5分。」文化部次長徐宜君則說，每年其實只有1家單位招標承辦金曲獎。萬美玲對此更進一步表示，如果一直以來都只有1家單位競標，這個問題不小，究竟是因經費不夠還是另有其他疑慮？而且要是每次都會出錯，文化部也要試著找出問題。

李遠表示，據他瞭解，舉辦金曲獎的費用不菲而且容易虧本，因此投標單位通常不多，但該如何在預算之內做好一個典禮，是很需要檢討的事。

至於歌手巴奈這屆金曲獎的感言，起初未在金曲獎官方臉書「金曲 GMA」完整呈現，直到後來才又完整補上，民進黨立委郭昱晴認為，台灣是個言論自由的國家，對於藝術、創作、發言都應尊重，因此不該有人受到言論審查，文化部後來有以留言，而非刊登官網的方式發布聲明稿致歉，「誠意和歉意都不夠。」

李遠表示，這次事件起因來自技術問題，他也承認確有疏失，也將針對台視祭出罰款並依合約究責，雙方全面檢討問題。

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