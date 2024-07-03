豪雨不斷！蘇花公路多處土石坍方 中仁隧道南向延至7/6開放通行
交通部公路局今（3）日表示，蘇花路廊台9線中仁隧道(南下隧道)路基排水改善工程，考量暑假期間用路人通行需求，原預定113年7月4日恢復通行，因7月1日夜間豪雨造成和平~崇德路段多處發生土石坍方，將調整施工時序，預定於113年7月6日恢復通行，惟隧道內仍有工程進行，請用路人小心通過，改善工程預計今年12月完成，全面恢復正常通行。
記者林莞茜／綜合報導
另蘇花公路和仁至崇德路段0701夜間強降雨0702午後熱對流豪雨特報，發生台6處土石泥流道路阻斷，公路局東區養護工程分局南澳工務段已進駐之人力機具，立即投入現場搶修並增援車械，經搶災團隊積極搶災，已於今日下午14時搶通開放通行，另依氣象局預告氣象情資花蓮山區今日午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，0403地震後該路段上邊坡極不穩定，土石鬆動敏感，及已發生災點路面復建工程管制需要，放行時間如下：
(一)7月3日：1400放行1次（管制站前車輛全數放行）、1700~1900放行1次，19時以後至隔(4)日上午0600夜間預警性封路
(二)7月4日~7月10日：0600~0800、1200~1300、1700~1900各放行1次，7月10日19時以後管制時間另行公告。
公路局籲請用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。