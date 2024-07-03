約朋友釣魚「意外釣到38隻狗」！他傻爆眼：沒半隻魚 離譜過程曝
想要釣魚結果釣到一堆狗到底是怎麼樣！國外一名男子和朋友相約去湖邊釣魚，結果一隻魚都沒有釣到就算了，反而發現了高達38隻狗疑似溺水，讓男子和朋友趕緊將狗全數救上船，超離奇的經驗也讓男子傻眼笑翻：「一隻魚都沒釣到反而釣起了38隻狗。」
記者張嘉哲/綜合報導
綜合外媒報導，美國密西西比州（Mississippi）一名男子基斯特（Bob Gist）和朋友卡利索（Brad Carlisle）相約要一起去釣魚，他們便包了一艘小漁船開心的到格林納達湖（Grenada）釣魚，結果不僅一條魚都沒有釣到，還救了38隻狗上岸。
基斯特回顧這個離譜的過程表示：「我們漁船開到湖中央的時候，發現有一處的水域很不平靜，所以將船開過去查看，沒想到卻看到一堆狗狗在湖上面游泳，而且明顯看出狗狗的不安以及焦躁，努力的讓自己漂浮在水面上。」
基斯特當下感到非常傻眼又離譜，因為這些狗狗的脖子全部都有戴著無線電項圈，項圈也有塗上白色的數字。眼看這樣下去不行，基斯特與朋友一起救援這些狗狗，不過因為船隻太小，狗狗的數量多到還要來回開好幾次接送，而最後數一數，在湖面上疑似溺水的狗高達38隻。
事後警方也獲通報之後也到場協助，基斯特與友人這才知道，原來是因為附近森林裡有人在舉辦「獵鹿活動」，而這些狗狗都是經過訓練的「狩獵犬」，因為追鹿時有一隻鹿跳到水裡，獵犬們就跟著跳入，結果不知道怎麼遊回岸邊，只好在湖面上載浮載沉。超離譜的過程讓基斯特笑說：「一隻魚都沒有釣到，倒是釣到38隻狩獵犬。」