外資結束連2賣、三大法人同買200億　台股漲293點、站回23000點

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美國聯準會主席鮑爾昨日釋出對通膨的樂觀訊號，激勵美股四大指數全數走高，連帶拉抬今日台北股市的表現，開盤跳空上漲202.65點、來到23082.02點，站回23000點關卡，隨後在台積電持穩走高、電金傳都有表現的激勵下，終場收在今日最高點23172.43點，上漲293.06點或1.28%，站回所有均線，成交量為4967.49億元。中小型股也延續昨日強勁力道，不過表現就沒有大盤強勁，終場收在相對低點276.63點，上漲0.49點或0.18%，不過還是創下24年來收盤新高表現。
電子資金成交比重維持在6成以上，不過稍微下降到68.5%。權值股跌多漲少，台積電開盤大漲16元、來到976元，最後一盤更是爆出5679張買單，終場上漲19元或1.98%，收在今日最高價979元，挹注大盤指數就有154點，也就是說超過一半以上的漲點都是來自於台積電；昨日陷入貼息窘境的鴻海，今日以205元開出，盤中一度上漲3.5元、來到208元，不過午盤遇到賣壓，尾盤收在今日最低價203元、下跌1.5元或0.73%，壓抑大盤指數就有7點；聯發科則是逆勢走弱，終場下跌5元或0.35%、來到1405元，壓抑大盤指數就有2點。
今日個股成交量排行榜前五名為：開發金、新光金、聯合再生、訊舟、泰金寶-DR；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、奇鋐、聯發科、雙鴻。