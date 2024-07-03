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劉德華將開唱！葉元之爆文化部花2300萬設打黃牛辦　得標者背景曝

▲國民黨立委葉元之爆文化部花2300萬設打黃牛辦，但不清楚抓了幾個黃牛。（圖／資料照片）
▲國民黨立委葉元之爆文化部花2300萬設打黃牛辦，但不清楚抓了幾個黃牛。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

歌神張學友日前來台舉行演唱會，一票難求，天王劉德華也即將登上台北小巨蛋舞台，黃牛票問題恐再度上演。國民黨立委葉元之今（3）日質詢時指出，文化部去（112）年用800萬成立「打黃牛辦公室」標案，今年預算膨脹到1500萬元，看不到結案報告，不清楚到底抓到過幾個黃牛，且得標者背景均「綠油油」，讓人覺得非常奇怪！在葉元之強力要求下，文化部長李遠也承諾會將葉元之的質疑與專案執行績效整理成報告，向立委說明。

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葉元之指出，文化部「112年黃牛檢舉及法律諮詢專案辦公室採購案」公告800萬元，得標廠商是長慧法律事務所，執行10個月；113到114年度，執行時間延長至18個月，採購案公告金額也擴充到1500萬元，得標廠商為普華商務法律事務所。

葉元之表示，在112年標案中，「打黃牛辦公室」共9人，但除每人薪資之外，連業務範圍內的工作，如法律諮詢、整理客訴報表、電腦處理費，都要另外再給錢；而電腦使用時間費、行政管理費，甚至磁片都要錢，非常不合理。他說，這就像立委聘了助理，給了月薪，但寫質詢稿、準備簡報還需要論件計酬。

葉元之也當面問李遠，打黃牛錢這樣隨便給，乍看之下，「你覺得合理嗎」？李遠雖表示，請來的人有法律與資訊等專業背景。但葉元之說，得標的「長慧律師事務所」所長袁秀慧律師簡介稱是謝長廷子弟兵，主要執行者蘇孔志曾任民進黨政策會副執行長，背景「都綠油油」。葉元之也指出，113年得標廠商普華商務法律事務所的合夥人賴芳玉律師，亦是不少民進黨立委的好朋友。

但李遠回應，袁秀慧是前台北市長柯文哲的法務局局長。葉元之則說，「可能現在跟柯不好，但跟謝長廷很好。」

葉元之也提到，113年除了「打黃牛辦公室」的1500萬元標案外，還有另一個130萬元標案，是「黃牛專案防制人力勞務採購」」，這等於已經成立了國家隊，又加一個專案。

此外，113年得標廠商普華商務法律事務所，在111年與112年也標到了文化部委託定期提供法律諮詢服務案，112年標案金額為148萬，形同文化部等於有了統整的法律諮詢案，但又在「打黃牛」等特定項目另外開標案，委託其他律師來諮詢，讓人覺得「文化部真的錢很多」，

他呼籲文化部如果真的錢很多，不如把部份經費投入亟需的文化資產保存工作。

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