函文公告15樹種「高排放異戊二烯」　環境部決議作廢：避免誤解

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環境部對此表示，種樹一直是減緩暖化、保持水土、淨化空氣的重要手段，也在不斷鼓勵各界種樹，從未禁止種植特定樹種，上週函文僅是呈現研究計畫成果，並非公告或是行政指導，為了避免外界錯誤引用造成誤解以及爭議，該函予以作廢。
環境部提到，為了有更全面的考量，今日邀請環保、林業專家，以及農業部林業及自然保育署、林業試驗所等代表共同討論相關議題。專家表示，植物進行光合作用散發的芬多精有益人體，異戊二烯則為芬多精的成分之一。
不過專家指出，異戊二烯具有高反應性，而在高溫與強日照條件之下，碰到工廠以及車輛排放的氮氧化物就會反應生成臭氧，對於空氣品質產生不利影響，儘管如此，植樹仍然具有許多正面效益，諸如景觀價值、維護原生種、減碳、健康及經濟效益等，也應全面考量各種因素達到最佳效果。
環境部也於會中特別說明，近年推動空氣污染防制方案，優先針對工廠、車輛排放及面源逸散排放等人為污染源提出多元管制策略，然而我國空氣品質指標污染物已從細懸浮微粒（PM2.5）轉為臭氧（O3），因此第二期方案亦會特別針對臭氧前驅物揮發性有機物以及氮氧化物加強管制，不論加嚴行業類別排放標準，還是檢討新車排放標準、推動綠色運輸等，均是未來4年推動重點。
環境部指出，以往主要是從空氣品質淨化、臭氧防制的角度提供建議，未來面對全球氣候變遷以及暖化問題，植樹的選擇以及管理需要更為審慎和科學化，為了能更全面兼顧環境保護、林業永續發展，將與農業部及各學研單位進行科研合作，營造健康、宜居的友善生活環境。