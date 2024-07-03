屏東「蕭家大院」頻遭檢舉！老闆無奈道心聲：400隻棄養兔不養了
屏東縣內埔鄉「蕭家大院兔子寵物餐廳」，近日在臉書上發文表示，本（7）月1日被動保科通知接到很多檢舉，稱園區場地沒有舖軟墊，業者無奈指出「兔子會吃（軟墊）」，向外界解釋各「養1隻和養400隻是不同的」，最後更氣憤直呼「誰家有軟墊的帶走……一次帶400隻走，確定不養了」。
記者林莞茜／綜合報導
業者表示，為了給兔子一個家，付出所有人力財力，不能募款靠餐廳收入及借貸，也反問「如果全部野放或再也不新增收容兔，這些網路影子就會滿意嗎？」
不少網友湧入貼文給予老闆鼓勵，留言表示「蕭家老闆環境真的很好！去那邊很放鬆，那邊的兔寶每一隻都很安心好嗎？不要只會檢舉！請去現場看看好嗎？」、「現在很多在家眷養的養兔的觀念，都不一定正確；但已經都被引導成正確的，但實際上不一定是正確的」、「動物園的兔子有軟墊嗎？怎麼不去檢舉」，向老闆喊話「不要被言論影響初衷，再次感謝老闆收留無家可歸的兔子」，業者無奈回覆「動保科很幫忙我們也很支持，只是檢舉人很認真」。
屏東縣政府農業處動保科也證實，蕭家大院今年已經被檢舉3、4次，6月底被檢舉未鋪設軟墊，被質疑不當飼養，動保科將在4日派人前往稽查，若屬實將要求限期改善。據了解，蕭家大院在今年3月才被檢舉違反《動物展演法》，經調查確定將在近期開罰5萬元至25萬元。