台積電今日達千元可以期待？台積電個股期夜盤衝破千元天價

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由於個股期是普通股走勢前驅指標，台積電個股期夜盤衝破千元大關，也為今日普通股站上千元，再寫新高價開啟好兆頭。
台積電昨日普通股收盤上漲19元、收在979元，假如今日成功站上千元大關，將會成為台股第17檔千金股。
台積電公告，7月18日召開法說會，將會回歸實體舉行，而這也是董事長魏哲家正式接棒後的首場法說。法說會前夕，已有外資發布觀點，看好台積電第三季營收可望較上季迎來雙位數成長，並且認為明年台積電資本支出將衝高，落在360億美元到370億美元區間，市場更有人喊出可望上看395億美元。
因此有外資預估，受AI應用影響，台積電2024-2028年每股EPS達新台幣40.14元、53.27元、60.75元、69.5元以及80.23元。人工智慧和高效能運算兩大領域有助台積電提高毛利率，增強先進封裝產能。今年年底台積電CoWoS先進封裝產能將達每月4萬片，2025年底更達5.5萬片。
針對營收方面，台積電4月以及5月營收合計達新台幣4656.41億元，有法人預估，台積電第二季營收將超過6500億元、季增11%。而展望後市，第三季受惠蘋果iPhone 16處理器，以及高通和聯發科旗艦手機晶片訂單挹注，台積電第三季營收可望比起第二季還要再成長超過10%。