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又被爆裁員、貨物卡倉！PChome到底怎麼了？完整聲明一次看

▲PChome（網家）今年以來，破產倒閉、出售、裁員等傳聞不斷，又有媒體接獲爆料指出，公司要裁撤採購單位，全員轉企劃部門，設計單位也將於今（4）日公布裁員名單。（圖／擷取自PChome官網）
▲PChome（網家）今年以來，破產倒閉、出售、裁員等傳聞不斷，又有媒體接獲爆料指出，公司要裁撤採購單位，全員轉企劃部門，設計單位也將於今（4）日公布裁員名單。（圖／擷取自PChome官網）

記者鄭妤安/台北報導

PChome（網家）今年以來，破產倒閉、出售、裁員等傳聞不斷，又有媒體接獲爆料指出，公司要裁撤採購單位，全員轉企劃部門，設計單位也將於今（4）日公布裁員名單，近期PChome內部更有一系列操作，導致員工爆發離職潮，貨物也因此卡在倉庫。PChome稍早發出聲明澄清，「與事實不符」，公司營運正常，裁撤採購單位全員轉企劃部門，是組織工作重新劃分，該調整所影響的員工數在10位以內。

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PChome董事長詹宏志曾於6月19日股東會時，信誓旦旦表示，PChome的規模將繼續擴張，「不會裁員」。豈料時隔半個月的時間，《三立新聞網》接獲爆料指出，PChome匿名同仁接獲內部信，內容提及設計團隊即將縮編，4日會公布裁員名單，採購單位也將裁撤，全員轉為企劃人員。同仁透露，公司誇張行徑還包括產品經理遇缺不補、公司從競業找來的空降錢多事少，造成員工大量離職、倉庫卡貨。

對此，PChome發出聲明澄清，媒體所稱內容「與事實不符」，強調公司營運一切正常，不斷地積極提升營運效能，推動工作流程優化、強化組織績效。面對大環境挑戰，進行動態組織架構調整與持續性地工作職務優化本屬企業營運常態。

PChome表示，報導中指出，要裁撤採購單位全員轉企劃部門，實為因應廠商系統及工作流程優化，組織工作重新劃分，該調整所影響的員工數在10位以內．近期將會依員工意願進行包括職務的調整、安排轉調至其他單位等。未來，我們將持續與員工攜手並進，為消費者提供更好的服務。

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