揭三立藏詐團洗錢主嫌「還開節目宣傳」　王鴻薇開罵：媒體成幫兇

王鴻薇說，ACE王牌交易所於2018年成立，今年1月4日被踢爆涉詐欺，年初爆出詐騙案，虛擬貨幣交易商創辦人潘奕彰，和詐騙集團主嫌林耿宏，以及律師王晨桓，還有「三立」出身李燕南也被列被告，從2019年起開始分工，編寫不實白皮書，上架虛擬貨幣，成立直銷團隊，誆騙民眾，被害人高達1200人，已知詐騙金額達8億，實際背後犯罪所得恐怕高達22億，檢調已起訴達32人。
王鴻薇續指，今年4月再爆出，林淑芬、謝詩瑩母女成立「蓮池精舍」宗教組織，以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，2022年開始並協助ACE詐團主謀林耿宏洗錢高達一億餘元，母女檔雙雙遭羈押起訴。
王鴻薇進一步指出，其中協助ACE王牌交易所洗錢的謝詩瑩，在協助洗錢後一年，於2023年3月和三立子公司創造智能科技合資成立萓篆股份有限公司，公司監察人林慧珍就是也是三立行動媒體部前副總經理，而且地址就是在三立總部大樓三樓，公司成立一個月，三立都會台就推出新節目《BIBO願望合夥人》，由ACE王牌交易所獨家冠名贊助播出，而且三立新聞的業配稿還強調這是「為台灣首家合法合規」交易所，這都會助長更多人受騙，而且至今相關訊息在三立新聞都還未下架，害人不淺。
王鴻薇說，經過辦公室助理，實際前往三立總部調查，「萓篆」並未在三樓掛招牌，但該大樓產權屬於三立，公司登記需要三立同意，而且三樓所有其他登記公司，都是三立電視創辦人張榮華的公司，只有這間是洗錢主嫌謝詩瑩，該公司還是三立子公司出資，三立集團請立刻向社會說明清楚跟詐騙集團到底是什麼關係？為什麼要跟嫌犯合開公司還提供場地？該節目製作經費是不是詐騙所得？而且更值得追查的是，謝詩瑩2022年開始參與ACE詐騙集團運作，三立節目在2023年更堂而皇之掛出ACE的logo，那ACE販售垃圾幣的話術。
王鴻薇表示．媒體掌控公共頻道資源，卻涉嫌成為詐團幫兇，除了檢調要追查相關任何三立的司法責任，NCC也應展開行政調查，才能保障受害人和公眾利益。
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王鴻薇續指，今年4月再爆出，林淑芬、謝詩瑩母女成立「蓮池精舍」宗教組織，以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，2022年開始並協助ACE詐團主謀林耿宏洗錢高達一億餘元，母女檔雙雙遭羈押起訴。
王鴻薇進一步指出，其中協助ACE王牌交易所洗錢的謝詩瑩，在協助洗錢後一年，於2023年3月和三立子公司創造智能科技合資成立萓篆股份有限公司，公司監察人林慧珍就是也是三立行動媒體部前副總經理，而且地址就是在三立總部大樓三樓，公司成立一個月，三立都會台就推出新節目《BIBO願望合夥人》，由ACE王牌交易所獨家冠名贊助播出，而且三立新聞的業配稿還強調這是「為台灣首家合法合規」交易所，這都會助長更多人受騙，而且至今相關訊息在三立新聞都還未下架，害人不淺。
王鴻薇說，經過辦公室助理，實際前往三立總部調查，「萓篆」並未在三樓掛招牌，但該大樓產權屬於三立，公司登記需要三立同意，而且三樓所有其他登記公司，都是三立電視創辦人張榮華的公司，只有這間是洗錢主嫌謝詩瑩，該公司還是三立子公司出資，三立集團請立刻向社會說明清楚跟詐騙集團到底是什麼關係？為什麼要跟嫌犯合開公司還提供場地？該節目製作經費是不是詐騙所得？而且更值得追查的是，謝詩瑩2022年開始參與ACE詐騙集團運作，三立節目在2023年更堂而皇之掛出ACE的logo，那ACE販售垃圾幣的話術。
王鴻薇表示．媒體掌控公共頻道資源，卻涉嫌成為詐團幫兇，除了檢調要追查相關任何三立的司法責任，NCC也應展開行政調查，才能保障受害人和公眾利益。