全球最夯KidZania確定登台！2025南港開幕：近2千坪、50多種職業
三井 LaLaport 位於台北南港的第二案朝著開業持續推動中，而近期也傳來好消息，南港LaLaport將進駐兒童職業體驗城市最知名的國際品牌「KidZania」，預計在2025年底於LaLaport 南港正式開幕，打造近2000坪的超大型兒童互動式職場城市，成為全台灣首間「KidZania」，以後免飛日本、新加坡就能玩能到。
記者鍾怡婷/綜合報導
兒童職業體驗「KidZania」25年前在墨西哥創立，讓孩童可以嘗試體驗自己喜歡的工作，透過職業的體驗與學習真實社會的運作，也培養孩童們自我生存的能力，是個「由孩童作主的城市」。由於 「KidZania」在日本國內已有3座據點，成為不少家庭到日本旅遊的必去景點之一，而今（4）日也正式宣布，確定將在2025年進駐台灣。
「KidZania」台灣首店開業日期，預定將會在台北的「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港(暫)」開業之後，預定2025年底。這將是全球第33座KidZania，主要鎖定2歲至14歲客群。有趣的是，「星宇航空」已確定成為台灣店的扮演角色之一，除了能在台北KidZania看到真實飛機機身，也能在駕駛艙體驗機師和空服員。
堪稱「小小店長」始祖的KidZania，台灣首店將打造近2000坪的超大型兒童互動式職場城市，裡面將有擬真的城市，包括柏油路、商家、建築物、車輛等。將有50多個職業和品牌，讓小孩穿上專屬制服，化身醫生、消防員、工程師等角色。而小小職人努力工作賺錢後，還可實際體驗存款或自由消費的過程，從小學習理財的觀念，培養獨立自主及責任心。
此外，由曼迪傳播主辦的「搖滾動漫祭」將於7月6日起在新光三越信義新天地A11登場！為搭近期上映的《孤獨搖滾！團結Band LIVE-恆星-》，這次活動特別以《孤獨搖滾！》為主視覺，不僅商品同步進駐，更搭配電影主題拍照牆，讓大家一起參與小孤獨的青春搖滾。
《Free!》適逢10週年，不僅經典周邊復刻，更特別規劃10週年新商品！其他還有《火影忍者》《新世紀福音戰士》《戀與製作人》等熱門作品也一同登場！現場消費滿額還有機會獲得《孤獨搖滾！團結Band LIVE-恆星-》冷燙收藏卡，千萬別錯過！