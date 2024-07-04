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全球最夯KidZania確定登台！2025南港開幕：近2千坪、50多種職業

▲兒童職業體驗遊樂園「KidZania」確定登台，2025年進駐南港LaLaport。圖為位於日本國內的KidZania。（圖／KCJ GROUP株式會社提供）
▲兒童職業體驗遊樂園「KidZania」確定登台，2025年進駐南港LaLaport。圖為位於日本國內的KidZania。（圖／KCJ GROUP株式會社提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

三井 LaLaport 位於台北南港的第二案朝著開業持續推動中，而近期也傳來好消息，南港LaLaport將進駐兒童職業體驗城市最知名的國際品牌「KidZania」，預計在2025年底於LaLaport 南港正式開幕，打造近2000坪的超大型兒童互動式職場城市，成為全台灣首間「KidZania」，以後免飛日本、新加坡就能玩能到。

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兒童職業體驗「KidZania」25年前在墨西哥創立，讓孩童可以嘗試體驗自己喜歡的工作，透過職業的體驗與學習真實社會的運作，也培養孩童們自我生存的能力，是個「由孩童作主的城市」。由於 「KidZania」在日本國內已有3座據點，成為不少家庭到日本旅遊的必去景點之一，而今（4）日也正式宣布，確定將在2025年進駐台灣。

▲KidZania。（圖／翻攝自KidZania）
▲KidZania的兒童體驗扮演十分真實，受到家長歡迎。（圖／翻攝自KidZania）
「KidZania」台灣首店開業日期，預定將會在台北的「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港(暫)」開業之後，預定2025年底。這將是全球第33座KidZania，主要鎖定2歲至14歲客群。有趣的是，「星宇航空」已確定成為台灣店的扮演角色之一，除了能在台北KidZania看到真實飛機機身，也能在駕駛艙體驗機師和空服員。

堪稱「小小店長」始祖的KidZania，台灣首店將打造近2000坪的超大型兒童互動式職場城市，裡面將有擬真的城市，包括柏油路、商家、建築物、車輛等。將有50多個職業和品牌，讓小孩穿上專屬制服，化身醫生、消防員、工程師等角色。而小小職人努力工作賺錢後，還可實際體驗存款或自由消費的過程，從小學習理財的觀念，培養獨立自主及責任心。

▲KidZania。
▲屆時台北店裡面也會有擬真城市，包括柏油路、建築物、車輛。（圖／KCJ GROUP株式會社提供）。
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▲由曼迪傳播主辦的「搖滾動漫祭」將於7月6日起在新光三越信義新天地A11登場。（圖／品牌提供）
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