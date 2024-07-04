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王建民遭控和美女醫師搞婚外情！名醫丈夫求償200萬最終結果曝光

▲中信兄弟投手教練王建民，被被名醫王文哲指控，多年前與王妻、醫美女醫師蕭嘉蓉出遊、互傳訊息訴情意，王文哲求償200萬未果。（圖／NOWnews資料照）
▲中信兄弟投手教練王建民，被被名醫王文哲指控，多年前與王妻、醫美女醫師蕭嘉蓉出遊、互傳訊息訴情意，王文哲求償200萬未果。（圖／NOWnews資料照）

運動中心/綜合報導

中職中信兄弟投手教練王建民，被名醫王文哲指控，多年前與王妻、醫美女醫師蕭嘉蓉出遊、互傳訊息等，結果王文哲一審要求1000萬賠償，不但敗訴，二審又求償200萬，結果今（4）日判決出爐，最高法院駁回上訴，全案確定。王文哲提告主張，他和蕭嘉蓉1997年結婚，而他2020年間發生婚外情，妻子帶子女搬出雙方共同住所，他隔年1月因思念子女，在家用照片看隨身碟等，竟發現蕭嘉蓉與王建民在2014年12月至2015年11月使用Viber通訊，雙方有打情罵俏等行為，讓他火大，並且相約至台南漁光島、高雄等地出遊，或互贈禮物等，已超出一般男女正常社交範圍的互動，認為兩人侵害配偶權，憤而提告。

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蕭嘉蓉是皮膚科名醫　外型亮麗

蕭嘉蓉在台南開業，擁有皮膚科診所，她和王建民因醫美治療而認識，王建民為知名旅美球星，她也很愛看棒球，不只老公、兒女也與王建民熟識。她與王建民是基於醫病、球迷與朋友間的正常往來，沒有逾越一般社交範圍。

不過對此，王文哲指出，妻子蕭嘉蓉和王建民另曾於2014年12月27日、2015年1月1日及同年月3日、6日，相約至台南漁光島、高雄等地出遊，或互贈禮物等，已超出一般男女正常社交範圍的互動，認為兩人侵害配偶權，請求連帶賠償1000萬元。

根據法院判決結果，王建民曾表示他經友人介紹向蕭嘉蓉求診，因而認識蕭嘉蓉、王文哲一家人，兩人並無曖昧，更未逾越正常社交範圍，原因單純為了醫病等，並非男女不正當關係。

法院判決結果顯示，一審認為根據王文哲提出的隨身碟證據，兩人出遊一事至提告時已逾追訴時效，且無積極證明兩人逾越社交行為，判王建民、蕭嘉蓉免賠。

但沒想到王文哲不滿上訴，並將求償金額調整為200萬元，二審法院認為，王建民、蕭嘉蓉雖有拍照動作，但2人沒有緊貼不放，而是保持一定距離，且兩人出遊地點也是公共場所，沒有親密舉動。

二審法院表示，依據王文哲提出的證據，難以指認兩人違背善良風俗，或侵害配偶權，判決王文哲敗訴。不過王文哲還想上訴第三審，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

▲醫美女醫師蕭嘉蓉外型亮麗，很熱愛棒球，卻被丈夫提告跟王建民有婚外情。（圖／取自蕭嘉蓉皮膚科 醫美暨整形外科臉書）
▲醫美女醫師蕭嘉蓉外型亮麗，很熱愛棒球，卻被丈夫提告跟王建民有婚外情。（圖／取自蕭嘉蓉皮膚科 醫美暨整形外科臉書）
▲醫美女醫師蕭嘉蓉身材好，並且也是熱情的棒球迷，但卻因為跟王建民的互動，上了社會版面。（圖／取自蕭嘉蓉皮膚科 醫美暨整形外科臉書）
▲醫美女醫師蕭嘉蓉身材好，並且也是熱情的棒球迷，但卻因為跟王建民的互動，上了社會版面。（圖／取自蕭嘉蓉皮膚科 醫美暨整形外科臉書）

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