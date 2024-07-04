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超犀利趴12組超狂卡司1次看！五月天、動力火車、Energy都來了

▲五月天領軍「超犀利趴13」，今年8月24、25日在台北小巨蛋盛大開唱。（圖／相信音樂提供）
▲五月天領軍「超犀利趴13」，今年8月24、25日在台北小巨蛋盛大開唱。（圖／相信音樂提供）

記者史平旭／綜合報導

年度台灣音樂祭典「超犀利趴」即將於8月24、25日在台北小巨蛋盛大登場，五月天、宇宙人、Energy、理想混蛋、動力火車、高爾宣等人輪番嗨唱之外，甚至邀請到日本超人氣搖滾天團GLAY一同台登場，帶來一連兩天的音樂狂歡。

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首次迎來第一次超犀利趴的「理想混蛋」，最近正忙著《換日線》巡迴演出，身為第1天SUPERSTAGE的開場樂團，興奮地透露能成為其中一員真的很開心，又有機會在這麼大的舞台上帶來完整的演出。同時理想混蛋也準備了歡樂的歌單與現場互動，用滿滿的能量跟熱情，幫大家開啟一連兩天的超犀利趴！

同為首次參加超犀利趴，如今最殺唱跳團體「Energy」，7月、9月才要挑戰北高雙蛋四場《一觸即發》演唱會，沒想到8月又再次回到小巨蛋。成員坤達也提到：「往年看到很多世界各地很多很棒的團體或藝人朋友在舞台上發光發熱，今年非常榮幸參加演出。」而他們也透露將會把《一觸即發》演唱會最精華的部分呈現在犀利趴，邀請大家來到小巨蛋放電嗨起來。

▲7月、9月才在小巨蛋開唱的Energy，8月又再次回到小巨蛋。（圖／相信音樂 提供）
▲7月、9月才在小巨蛋開唱的Energy，8月又再次回到小巨蛋。（圖／相信音樂 提供）
除此之外，「亞洲全民天王」任賢齊與高人氣新生代創作歌手高爾宣OSN，兩人獨挑大梁，挑戰SUPER STAGE舞台！出道34年的任賢齊第3次參加犀利趴，高人氣新生代創作歌手高爾宣OSN最近他的《CTRL+N新視界》2024巡迴演唱會即將啟程，除了唱響香港、馬來西亞站外，8月也將唱響超犀利趴。今年更是邀請到日本超人氣搖滾天團GLAY來台開唱，出道30年的GLAY首次參加海外音樂祭，去年團長TAKURO受訪時也有談到，希望今年能來台灣，如今果然夢想成真！暌違6年再次在台北演出的GLAY也準備好用的音樂響徹整個會場、共創美好回憶。

▲亞洲音樂天王任賢齊與新生代創作歌手高爾宣跨時代同台嗨唱。（圖／相信音樂 提供）
▲亞洲音樂天王任賢齊與新生代創作歌手高爾宣跨時代同台嗨唱。（圖／相信音樂 提供）
▲出道30年，首次參加海外音樂祭的GLAY暌違6年再次在台北演出。（圖／相信音樂 提供）
▲出道30年，首次參加海外音樂祭的GLAY暌違6年再次在台北演出。（圖／相信音樂 提供）
第13屆超犀利趴超狂卡司，全面解放樂迷對夏日音樂祭清涼的渴，爆擊內心深處，點燃樂迷們的盛夏。「超犀利趴13」門票將於7月7日中午12點於拓元售票系統開賣，一般單日套票＆二日套票同步販售。

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