超犀利趴12組超狂卡司1次看！五月天、動力火車、Energy都來了

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同為首次參加超犀利趴，如今最殺唱跳團體「Energy」，7月、9月才要挑戰北高雙蛋四場《一觸即發》演唱會，沒想到8月又再次回到小巨蛋。成員坤達也提到：「往年看到很多世界各地很多很棒的團體或藝人朋友在舞台上發光發熱，今年非常榮幸參加演出。」而他們也透露將會把《一觸即發》演唱會最精華的部分呈現在犀利趴，邀請大家來到小巨蛋放電嗨起來。
除此之外，「亞洲全民天王」任賢齊與高人氣新生代創作歌手高爾宣OSN，兩人獨挑大梁，挑戰SUPER STAGE舞台！出道34年的任賢齊第3次參加犀利趴，高人氣新生代創作歌手高爾宣OSN最近他的《CTRL+N新視界》2024巡迴演唱會即將啟程，除了唱響香港、馬來西亞站外，8月也將唱響超犀利趴。今年更是邀請到日本超人氣搖滾天團GLAY來台開唱，出道30年的GLAY首次參加海外音樂祭，去年團長TAKURO受訪時也有談到，希望今年能來台灣，如今果然夢想成真！暌違6年再次在台北演出的GLAY也準備好用的音樂響徹整個會場、共創美好回憶。
第13屆超犀利趴超狂卡司，全面解放樂迷對夏日音樂祭清涼的渴，爆擊內心深處，點燃樂迷們的盛夏。「超犀利趴13」門票將於7月7日中午12點於拓元售票系統開賣，一般單日套票＆二日套票同步販售。