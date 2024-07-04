38歲夏語心放閃遭情勒！粉絲放話「有男友退追」她舉例蔡依林反擊
38歲女星夏語心從《大學生了沒》出道，從最初藝名寶咖咖改名為夏語心，還曾是《全民最大黨》固定班底，演過不少戲劇，也常登上各大綜藝節目。近期她常PO出與男友約會影片，豈料大曬恩愛的行為，竟惹來粉絲不滿，揚言要退追，夏語心也對此發表意見，「安靜離開就好。不用告訴我。」還舉例天后蔡依林過去有男友也公開了，不了解自己為何不行。
記者薛羽彤／綜合報導
夏語心昨（3）日在Threads吐露心聲，表示自己已經38歲，有男友是很正常的事，「我又不是什麼偶像，躲躲藏藏不承認要幹嘛？」還拿天后蔡依林舉例，「當年蔡依林有男友也公開啊。」夏語心認為有對象談戀愛一事，她一直以來都很坦白，不明白為何粉絲要大驚小怪，「那邊大驚小怪不給祝福就算了，還特地私訊說要退追蹤…真的，安靜離開就好。不用告訴我。」
貼文一出後，她自己也笑說：「是不是有一半的人把重點放在我38歲？」網友則紛紛力挺她觀念正確，「上次才被你36嚇到，原來又過兩年了嗎」、「我是完全看不出你有38歲」、「這年頭還不讓藝人談戀愛的，到底存什麼心理」、「你現在閃婚都正常了吧….正常男友應該還好吧。」