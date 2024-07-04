「台電千億強化電網一隻松鼠就打掛！」羅智強轟：綠從不怪自己
全台停跳電事件頻傳，核三廠1號機7月將停機進入除役，各界擔心停電問題更加嚴重。國民黨立委羅明才2日針對台灣缺電問題進行質詢，經濟部長郭智輝稱台灣近期跳電次數跟過去相比並沒有比較多，只是因為媒體的報導，好像每天都有跳電。對此，國民黨立委羅智強今（4）日表示，台電5645億執行「強化電網韌性建設計畫」，卻如此不堪一擊，一隻松鼠就打掛；他批評，停跳電頻頻，民進黨怪松鼠、怪蜥蜴、怪媒體，就是不肯怪自己。
政治中心／綜合報導
羅智強今在臉書發文表示，「高溫難耐，桃園2日一早就有近5千戶停電，又是因為松鼠碰觸線路導致。」台電投入5645億元預算執行「強化電網韌性建設計畫」，電網卻如此不堪一擊，一隻松鼠就打掛。媒體列表近日停跳電情形，幾乎每天都有；郭智輝卻說，近10年來停跳電次數，已減少將近7成，是因為「媒體報導」，才會好像每天都有跳電，「上一個把停跳電推給媒體報導，說停電10年少7成的人，是側翼苗博雅；我也早就打臉這種不實說法。」
羅智強說，事實上，根據台電「近10年主要經營績效指標實績」，台灣「每戶停電時間」及「每戶停電次數」，10年來不僅未下降，若算上815、513、517、303幾次大停電，還增加2至3倍。經濟部將592萬戶的大停電，與幾百戶的一般停電，都算作1次，根本是偷樑換柱，誤導民眾。
羅智強痛批，停跳電頻頻，民進黨怪松鼠、怪蜥蜴、怪媒體，就是不肯怪自己。「來自產業界的郭智輝，進了民進黨官場的大染缸，可惜，也慢慢慢在變質中。在民進黨內堅持專業那是死路一條，但不能堅持專業、為了烏紗帽隨波逐流，這樣的郭智輝，與王美花何異？」