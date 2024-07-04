投資人注意！盤中零股交易撮合時間　12／2起縮短至5秒

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根據金管會統計，自盤中零股制度2020年10月推出至2024年5月底，上市櫃盤中零股日均值為23.38億元（占比0.75%)、4.39億元（占比0.56%），較盤中零股制度實施前（2020年1月至9月)，盤後上市櫃零股日均成交金額2.23億元（占比0.12%）、0.54億元（占比0.11%），日均成交值成長約948%、713%。
至於上市櫃零股成交戶數由32萬戶增加至121萬戶、35萬戶增加至229萬戶，成長幅度高達283%、551%，成長幅度最大為30歲以下族群，占比由21.10%成長至27.91%、10.31%成長至15.82%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。
金管會表示，盤中零股交易制度逐步精進優化，按盤中零股自2022年12月19日縮短撮合時間至1分鐘後，至2023年12月底止，較撮合3分鐘期間（2020年10月26日至2022年12月16日），上市櫃盤中零股較整股成交價差縮小幅度達24.39%、19.62%，顯示縮短撮合間隔時間可提升盤中零股交易效率，預期這次縮短盤中零股撮合時間至5秒鐘將更進一步促進盤中零股流動性，增進更多投資盤中零股成交機會。