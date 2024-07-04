東海願提供土地給輝達　校長張國恩唯一要求：幫學校培養人才

投資人注意！盤中零股交易撮合時間　12／2起縮短至5秒

▲金管會今（4）日宣布，預計12月2日縮短盤中零股交易撮合間隔時間至5秒，以優化成交機會及效率。（圖／擷取自Pixabay）
▲金管會今（4）日宣布，預計12月2日縮短盤中零股交易撮合間隔時間至5秒，以優化成交機會及效率。（圖／擷取自Pixabay）

記者顏真真／台北報導

為更進一步促進盤中零股流動性，增進更多投資盤中零股成交機會，金管會今（4）日宣布，預計今（2024）年12月2日起盤中零股交易撮合間隔時間由1分鐘縮短至5秒鐘。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為提供小資族多元參與資本市場管道，金管會自2020年10月26日開放盤中交易零股方式，以降低投資人門檻。為增進更多投資人於盤中時段交易零股之機會，並為提升盤中零股市場的流動性，自2022年12月19日起盤中零股交易撮合間隔時間，由3分鐘縮短至1分鐘。為進一步增加投資人成交機會，預計自今年12月2日起，將盤中零股交易撮合間隔時間，由1分鐘縮短至5秒鐘。

根據金管會統計，自盤中零股制度2020年10月推出至2024年5月底，上市櫃盤中零股日均值為23.38億元（占比0.75%)、4.39億元（占比0.56%），較盤中零股制度實施前（2020年1月至9月)，盤後上市櫃零股日均成交金額2.23億元（占比0.12%）、0.54億元（占比0.11%），日均成交值成長約948%、713%。

至於上市櫃零股成交戶數由32萬戶增加至121萬戶、35萬戶增加至229萬戶，成長幅度高達283%、551%，成長幅度最大為30歲以下族群，占比由21.10%成長至27.91%、10.31%成長至15.82%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。

金管會表示，盤中零股交易制度逐步精進優化，按盤中零股自2022年12月19日縮短撮合時間至1分鐘後，至2023年12月底止，較撮合3分鐘期間（2020年10月26日至2022年12月16日），上市櫃盤中零股較整股成交價差縮小幅度達24.39%、19.62%，顯示縮短撮合間隔時間可提升盤中零股交易效率，預期這次縮短盤中零股撮合時間至5秒鐘將更進一步促進盤中零股流動性，增進更多投資盤中零股成交機會。

台積電股價破千元　富邦投顧董座續看好台股衝24000點

哈日族快看！日圓換匯新低0.2049元　台幣5萬比年初多1.8萬日幣

台積電、華城站上千金股行列　台股漲350點、收23522點再創新高

台積電登千金股後「上下跳動一次5元」　對台股波動影響更大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載