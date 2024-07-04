台北101暑假湧人潮！「這國家」旅客最愛觀景台：不是日本、香港
暑假旅遊旺季到來，台灣代表性景點「台北101觀景台」預估高峰期單日人潮可突破5000人次，並且官方數據顯示，最愛參訪101觀景台為韓國旅客，光是今（2024）年上半年，台北101觀景台訪客有高達30%佔比為韓國人，贏過日本、香港、中國等。台北101觀景台也特別在暑假期間，推出以屏東特產蝴蝶蘭、萬代蘭打造期間限定的花藝盛宴。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據台北101說明，101內的89樓秘境花園觀景台人潮屢創新高，今年6月相較去年同期持續成長，以國際觀光客佔比來看，最愛到訪101觀景台的為韓國旅客，6月份佔比高達20%，2024年上半年韓國旅客佔比高達30％，其餘主力人潮還包括日本、歐美、東南雅等，預估7、8月暑假高峰期單日觀景台人潮可突破5000人。
對比交通部觀光署公布2024年第一季來台旅客的統計，最愛來台灣的冠軍為日本人佔17.2％，其次為韓國人佔15.46％，第三名則是香港旅客，佔比15.46％。根據101提供數據顯示，韓國旅客已連續多年蟬聯觀景台人潮TOP1，可見韓國旅客雖然非來台旅客人次的冠軍，不過卻相當喜愛台灣知名景點台北101觀景台。
而台北101今年暑假也以屏東為主題，即起至9月30日期間在89樓秘境花園觀景台，展出花藝大師凌宗湧運用蝴蝶蘭、萬代蘭共演的《蕨‧蘭之美》花藝盛宴。恰好夏季適逢七夕情人節，蝴蝶蘭的花語象徵著對純潔愛情的執著追求，萬代蘭則象徵錦繡卓越、萬代不朽，代表著愛情的生生不息及永不凋謝，更增添浪漫氣息。
屏東縣政府也特別印製兩款「看海美術館擁抱貓」及「小琉球珊瑚礁岩空拍」熱門特色景點明信片，凡購買台北101秘境花園觀景台門票遊客即贈送乙張，數量有限、送完為止。台北101觀景台也回饋屏東鄉親，在地戶籍鄉親於Stage 101網站購買觀景台門票，本人可享8折優惠（每人限購一張，使用時需於現場出示身份證識別入場）。
此外，正於日本巡迴展出的【名偵探柯南 連載30週年紀念展】，7月6起將於新光三越台北信義新天地A11盛大展出，無法前去日本的粉絲們，終於有機會可與日本同步感受名偵探柯南30年來的歷史與魅力！
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