後K湯時代來臨！射手Buddy Hield前進金州勇士 補強三分外線空缺
美國職籃NBA自由市場持續發酵，今（5）日傳出金州勇士隊願意以先簽後換的方式，從費城76人手中挖來三分射手Buddy Hield，他過去幾年一直都是NBA數一數二的三分外線好手，可望填補「K湯」Klay Thompson出走的空缺，而根據知名記者Shams Charania報導，勇士隊還把之前從達拉斯獨行俠手中拿到的次輪選秀權交易出去，這也讓勇士隊順利補強外線弱點。Buddy Hield過去5年一直都是NBA的三分球命中數領先者，可望跟「咖哩小子」Stephen Curry組成新「浪花兄弟」連線。
記者吳政紘/綜合報導
勇士補強外線 Buddy Hield數據好看
Buddy Hield的生涯從2016年被紐奧良鵜鶘選中，但之後就被交易到國王，在國王打了5季後，他又轉戰溜馬，上一季則是到了費城76人，作為外線射手，他的三分球命中率高達4成31，2020年拿下三分球大賽冠軍，三分實力毋庸置疑。
2021年2月28日，Buddy Hield成為NBA史上最快投進1000個三分球的球員，只用了350場比賽就達標，Buddy Hield上季總共出賽84場比賽，場均貢獻 12.1 分、3.2 個籃板和 2.8 次助攻。
Buddy Hield加入後，對勇士來說終於可以紓解三分球不夠的壓力，加上Klay Thompson這幾年在外線能力的退化，帶給勇士一些麻煩，如今終於有新的三分外線好手幫助，勇士隊可望再度打起快速球風。