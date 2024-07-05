睡覺時間抓去拍照壓力大！澳洲動物園不再提供「無尾熊抱抱體驗」
▲無尾熊是澳洲的象徵動物之一，深受許多遊客喜愛。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心
蔡姍伶／綜合報導
｜ 2024-07-05 08:40:36 2024-07-05 09:10:02
無尾熊是許多人去澳洲旅遊時，都會想近距離接觸的動物，也是澳洲的象徵之一。近年由於野火、乾旱、疾病等多重威脅，包含無尾熊在內的野生動物，也面臨生存危機，保護無尾熊已成為一個熱門但又複雜的話題。位於澳洲昆士蘭州首府布里斯本、自詡是全球第1座無尾熊庇護所的「孤松無尾熊動物園」（The Lone Pine Koala Sanctuary，也翻龍柏動物園），基於部分遊客和動保組織的建議，本月起將不再提供「無尾熊抱抱體驗」。
根據《BBC》報導，動物權利組織聲稱，利用無尾熊拍照、擁抱來吸引遊客有點殘忍，研究顯示這類作法會帶給無尾熊壓力，特別考慮到牠們是獨居的夜行性動物，白天大部分時間都在睡覺。 雖然澳洲多個省分已經禁止飼養無尾熊，但在昆士蘭、南澳和西澳的少數地方，這種作法仍在繼續。比如，位於黃金海岸的「夢幻世界遊樂園」（Dreamworld），遊客可以花費29.95澳幣，拍攝1張擁抱無尾熊的照片。 ▲澳洲的「孤松無尾熊動物園」宣布，不再提供無尾熊抱抱體驗。圖為俄羅斯網球運動員莎拉波娃，2015年造訪該動物園之資料照。（圖／美聯社／達志影像）
儘管昆士蘭政府已有明確規定，像是最多連上3天班就得休1天、每日工時上限30分鐘，每週總工時180分鐘，以及有幼崽的母熊不得排班等等，但還是有動保組織呼籲，應該完全停止營運這類景點及服務。
世界動物保護協會（WAP）的米爾索普（Suzanne Milthorpe）表示，野生動物只應在牠們原本所屬的地方被觀賞；國際愛護動物基金會（IFAW）大洋洲區域主任基布勒（Rebecca Keeble）也直言，雖然無尾熊很可愛，但它們仍然是被圈養的野生動物，極易受到壓力影響：「牠們的福祉至關重要，由於牠們是瀕臨滅絕的物種，我們需要盡一切努力保護。」