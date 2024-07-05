勇士陣容接近飽和！Lauri Markkanen成最後拼圖？取決於爵士決定

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今年休賽季開始後，勇士隊、國王隊和聖安東尼奧馬刺隊都對Markkanen表達了興趣。但局勢發展至今開始出現一些變化，根據Yahoo體育記者Jake Fischer報導，爵士隊「僅10%的可能性會把他（Markkanen）交易走」。
爵士隊對是否要交易Markkanen猶豫不決，其中的原因有很多，作為 NBA全明星球員和2023年年度進步獎得主，Markkanen本季在55場比賽中，場均貢獻23.2 分8.2 籃板2助攻，投籃命中率48%，三分命中率39.9%。
在透過76人幫忙執行先簽後換得到Hield之後，勇士新賽季的球員名單看起來已經有了一個雛形，如果他們先發小前鋒選擇擺上Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga之中的一人，Markkanen看起來會是補上先發陣容中最後一人位置的合適人選。
Curry需要幫手 Markkanen球風合適
勇士在KD離開球隊之後，一直缺少一名穩定的第二得分手，Thompson過去曾長時間勝任這個位置，但傷病帶走了他的巔峰；Wiggins僅在2021-22賽季的短暫窗口達到過這個水準，並在奪冠後迅速走下坡；Jordan Poole效率不佳，而且已經離隊了。
勇士隊需要另一名球員來幫助Stephen Curry，Lauri Markkanen有足夠的投射能力，不太需要球權，他有出色的身高，很適合勇士體系，他可以成為另一個位置上的Thompson。但目前是否能完成交易，似乎並不取決於勇士。
Hield選擇勇士 可以贏球是重要原因
勇士稍早和Hield簽下4年合約，起薪870萬美元，第4年是球員選項。勇士隊將Klay Thompson交易中從達拉斯獨行俠那得到的2031年次輪選秀權送給76人。雙方已經就此溝通了好幾天了，但Hield直到周四深夜才與Steve Kerr通了電話，然後睡了一晚後才做出最終決定。
據聯盟消息人士透露，Hield的追求者包括底特律活塞隊和洛杉磯湖人隊，他之所以選擇勇士隊是因為有機會獲勝。失去Thompson之後，勇士隊迫切需要尋找一名高效投籃手，Hield可以在一些陣容組合中包球隊打開更多場上空間。這是他的專長。自2017年以來，唯一比Hield投進更多三分球的球員是他的新隊友Stephen Curry。
31歲的Hield自2016-17賽季以來，場均貢獻15.5分4.2籃板2.6助攻，三分命中率為40%。他將和De'Anthony Melton以及Kyle Anderson組成勇士新的側翼的陣容，Melton可以擔任Curry身邊的二號位，並承擔主要的後場防守任務，他能夠拉開場上空間，且不太需要球權；Anderson臂展出色、球商高，可以勝任多個位置，能解鎖球隊更多陣容可能；Hield則能為球隊提供更開闊的場上空間。