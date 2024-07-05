全家買飲料加購「三麗鷗捏捏」！酷企鵝、帕恰狗 還有美樂蒂公仔
全家與三麗鷗合作推出的人氣瓶蓋沒搶到？官方宣佈7月10日起將推出聯名第二彈，同樣購買20元以上指定飲料冰品，就可以加購「三麗鷗捏捏球」、「三麗鷗變臉公仔」，以及實用的「三麗鷗水壺」，大眼蛙、酷企鵝、帕恰狗、貝克鴨、山姆企鵝及人魚漢頓通通有，變臉公仔還有美樂蒂現身。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家與三麗鷗合作再推出第二彈活動，自7月10日起至8月20日，購買指定20元(含)以上飲料冰品任2件，即可以用49元加購捏捏球、99元加購變臉公仔、299元加購三麗鷗2L水壺。
🟡三麗鷗捏捏球：共有6款，分別有大眼蛙、酷企鵝、帕恰狗、貝克鴨、山姆企鵝及人魚漢頓，除了可以擺在桌上散發可愛魅力外，也讓消費者在忙碌的生活中找到舒壓的方式，捏一捏，讓壓力一掃而空，款式隨機出貨，數量有限，換完為止。
🟡三麗鷗明星變臉公仔：共6款，包含美樂蒂、酷企鵝、帕恰狗、布丁狗、大耳狗、人魚漢頓，造型以明星角色與雪糕、飲料及聖代結合設計，除了萌感，也散發滿滿的夏天感，只要按壓按紐，即可變換表情，每款共有三種表情可以變化。
🟡三麗鷗2L水壺：共推出2款，分別為徽章款及集合款，兩款皆為2公升，並於瓶身標記刻度，在炎炎夏日裡，提醒自己要多多補充水份，這麼實用又可愛的商品絕對是生活必備品！
除了飲料冰僅加價購外，全家也推出三麗鷗男團HAPIDANBUI聯名推出集點加價購活動，團員分別由人魚漢頓、酷企鵝、貝克鴨、大眼蛙、山姆企鵝、帕恰狗組合而成。共有六款實用好物，包括：
立體玩偶的角色抱枕：以400點+549元帶回家。6位團員以立體玩偶的方式呈現，可愛度再加倍。
雙層果凍包：400點+349元。可拆分成外層的透明袋及內層的黃色袋子，搭配當日穿搭自由拆分。
冷水變色杯：共2款，400點+199元獲得。除了有萌萌的三麗鷗角色，只要盛裝17度以下的液體即會開始變色，溫度越低，杯身變色越快
疊疊碗：共2款，每款有3個，400點+399元加購。分別為帕恰狗&山姆企鵝&大眼蛙一組，以及酷企鵝&貝克鴨&人魚漢頓一組，可依需求使用不同大小的碗，可愛的餐具永遠不嫌多。
此外，韓國人氣插畫ZIZONE也首次來台開設期間限定店，今起至9月22日在華山1914文創產業園區「3B館1F玻璃屋」；7月25日起至9月9日統一時代百貨高雄店1F展出。
有童心未泯的樂天宅貓PINGO、勤勞工作的大耳鼠Z.Z，還有對人生充滿夢想的吐司鳥BREAD18在ZIZONE小屋裡。台北期間限定店的玻璃屋外有著享受夏日假期的ZIZONE角色們，粉紅貓PINGO穿著檸檬花襯衫衝浪的模樣超級可愛，旁邊還有把手放在嘴邊呆萌樣的PINGO一定要合照。