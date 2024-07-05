蘿拉騙錢又騙產品！受害苦主曝「惡劣手段」 二伯嚇傻：真沒收到
百萬Youtuber蔡阿嘎跟老婆二伯在昨（4）日透過影片說明，蘿拉在任職期間以AB合約詐財8位數，還打著團隊名義向廠商要求大量公關品以及其他各種謊言，所以蔡阿嘎才會決定對蘿拉採取法律手段。消息曝光後，不少苦主都紛紛現身說明蔡阿嘎跟二伯所言不假，其中有一名網友就指出蘿拉在2022年時曾向他公司要過70罐防曬產品，而二伯看到之後則驚呼：「我們真的沒有收到。」掀起關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
網友們看到蔡阿嘎、二伯跟蔡宗翰一起出面說明蘿拉事件的影片之後，整理出了懶人包，吸引不少網友轉發與留言，其中有一名網友留言指出：「在2022年時曾收過蘿拉訊息，說是辦活動急需大量防曬產品，還直接要來取件共70罐（單價900元左右）的防曬產品。」如此急切的要求讓品牌方沒有進一步考慮與確認的時間，網友也提到：「當時品牌一聽到是蔡阿嘎，馬上就準備一整箱的產品...現在聽完都不知道是不是全都被她拿去當公關品了。」
而蔡阿嘎的老婆二伯看到苦主的留言後，驚訝留言表示：「我們真的沒有收到。」並搭配4個驚恐的表情。而該名苦主對於被蘿拉欺騙一事也感到驚訝又無奈：「難怪她當時主動說要請lalamove去取件...因為可以直接方便送去她那裡，好心疼你們被她這樣搞，當時你們有發限動所以品牌也不覺得奇怪，好難想像她是怎麼跟你們說，讓這一切看似很合理的感覺。」