限4天！2024台北寵物展懶人包　7kg貓砂免費送、罐頭買2送5賺翻

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📍2024台北寵物展舉辦地點：台北南港展覽館1館1樓、4樓
📍2024台北寵物展開展時間：早上10：00至下午6：00
台北寵物展需要門票嗎？
而在開展之前，主辦單位有提供「免費門票」的領取，不過領取時間最晚在4日23時59分已經截止。如果你沒有領到門票也沒關係，可以到現場購票入場，全票票價是200元、優惠票是100元 （65至69歲民眾，或持身心障礙手冊者及陪同者一名），符合條件則可以免費（70歲（含）以上長者及12歲（含）以下兒童至VIP服務台出示身份證明，完成資格審核）入場。
台北寵物展攤位平面圖！加碼4樓攤位更多元
往年的台北寵物展都是在南港展覽館的一樓展出，今年特別加碼4樓也有攤位，以下提供兩層樓的攤位平面圖給想去的民眾參考！
寵物展優惠超多賺翻！主辦超貼心準備攻略
然而這次主辦單位真的超貼心，在官網還特別設立一個「逛展攻略」專區，讓民眾在前往展場之前就能掌握好康優惠，鎖定特定的攤位！像是在攻略當中，就有攤位編號「M1324」的「酷點有限公司」，就主打「展期拍照並且於IG標記與發布限時動態，就可以獲得日本Hoippo豆腐貓砂7kg一包！限量贈送。」
另外像是攤位編號「M501」的「碩達豐貿易有限公司」，就主打購買「凱樂德國有機貓主食罐買任兩罐，就送奇克喵德國無榖貓主食罐4罐，再送精美提袋，整組299！數量有限，售完為止。」因此這週末要去寵物展的民眾，趕緊先上官網鎖定好自己想逛、想買的東西有沒有特別優惠囉！
📍台北寵物展攤位1F放大版平面圖點這裡
📍台北寵物展攤位4F放大版平面圖點這裡
📍台北寵物展攤位逛展攻略點這裡