對中國嗆「侵門踏戶」！對日本卻只說這句 蘇巧慧解釋挨批雙標
基隆八斗子漁船「港福洋266號」越界捕魚，今（5）日凌晨遭日本海上保安廳公務船攔截並登船檢查，船長等2名台籍船員被帶上日本公務船協助調查後，日方同意繳交罰款後放人。因日前澎湖「大進滿88號」也越界捕魚，遭中國逮捕，民進黨立委蘇巧慧批中國侵門踏戶，網友紛紛要求蘇巧慧也為「港福洋266號」事件表態。
記者何哲欣／台北報導
蘇巧慧在臉書回應，台灣與中國兩邊漁民的捕魚區域本來就有許多重疊之處，前幾天的大進滿88漁船是在台灣與中國重疊海域作業，且距離金門不遠，卻遭到中國方面破壞默契扣押，因此海巡署第一時間出動救援。所以漁業署指出，該海域平常就是雙方漁民作業的區域，呼籲中國務實處理問題、盡快釋放漁船、人員平安歸來。
至於「港福洋266號」，蘇巧慧說，因為在暫定執法線外海域遭日方扣留，且距離台灣約250海浬，救援上有實務困難，因此海巡署並未派艦出動，而是後續委請漁業署循既有管道，與日方聯繫處理後續事宜。
不過網友並不領情，質疑蘇巧慧雙標。有網友說，「太扯了啦，日軍可以直接登我國船艦嗎？」「怎麼我們跟敵對的對岸有重疊，與我們友好的日本卻劃分得這麼清楚，這個邏輯不對吧？」「中國沿岸都離金門很近，越界了還管那邊遠近嗎？ 邏輯不通」。