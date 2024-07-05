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《鬼滅之刃 柱訓練篇》結局彩蛋曝！影迷看過漫畫崩潰：心態破防

▲日本知名動漫《鬼滅之刃》第四季「柱訓練篇」播出結局，主角一行人掉入「無限城」當中。（圖/X@perohan1006）
▲日本知名動漫《鬼滅之刃》第四季「柱訓練篇」播出結局，主角一行人掉入「無限城」當中。（圖/X@perohan1006）

記者張嘉哲/綜合報導

日本知名動漫《鬼滅之刃》以人類對抗邪惡鬼怪為主要賣點，近日迎來最新第四季《鬼滅之刃 柱訓練篇》已經播畢，以訓練課程作為主要看點，在第四季的結尾當中，出現了主角一行人全部落入「鬼王」鬼舞辻無慘棲身之地「無限城」之中，最終的大結局官方也證實將用「劇場版三部曲」的形式推出，讓影迷非常期待。不過在第四季結局當中，卻有一幕被追過漫畫的影迷全破防了！

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《鬼滅之刃 柱訓練篇》做為第四季將迎來的高潮結局，描述「鬼殺隊」為了對抗上弦鬼、「鬼王」鬼舞辻無慘，密集的訓練過程，包括主角竈門炭治郎與摯友我妻善逸、嘴平伊之助以及一般鬼殺隊成員，共同接受「7位柱」的艱難磨練。

而《NOWnews》記者也在日前一口氣追完《鬼滅之刃 柱訓練篇》8集，觀後感認為該第四季在刻畫每個「柱」的個性以及背景故事，讓影迷更加的深入了解每個「柱」過去的經歷與人生歷練，才有了今天的地位，雖然過程沒有最多人愛看的「打殺精緻動畫」，但卻可以讓人深刻記住每個「柱」的風格，完美詮釋一部影集起承轉合「轉」的部分。

▲▼所有要角全部掉進「無限城」，結局將在《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》揭曉。（圖／翻攝KKTV、富士電視台、鬼滅之刃X）
▲《鬼滅之刃 柱訓練篇結局》所有要角全部掉進「無限城」，結局將在《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》揭曉。（圖／翻攝KKTV、富士電視台、鬼滅之刃X）
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然而在《鬼滅之刃 柱訓練篇》的結尾當中，主角一行人因為主公大人「產屋敷耀哉」犧牲自己投藥炸鬼，讓「鬼王」鬼舞辻無慘與主角一行人有了第一次的接觸，再經過一番搏鬥之後，主角一行人全部被丟進無慘的棲身地「無限城」，史詩級的動畫製作跟本砸重金製作，畫面感超級華麗，讓影迷大讚！

不過有已經看完整套漫畫的人卻在《鬼滅之刃 柱訓練篇》找到隱藏彩蛋，發現7位柱以及竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助掉入無限城時，背景的無限城出現了「紅色」以及「金色」的兩種不同反應，這才發現，在這裡已經預吿了這幾位主角「誰會在最後與上弦鬼、鬼王戰鬥當中喪命。」

像是在「蟲柱」蝴蝶忍落入無限城的背景中，明顯出現背景「紅到不行」，因為後來「蟲柱」蝴蝶忍與上弦貳童磨決鬥時，慘遭殺害吃掉沒有全屍；而像是風柱弟弟「不死川玄彌」背景也呈現紅色，最後也是戰死在與上弦一「黑死牟」決鬥中，同樣是死無全屍。反倒像是竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助、「風柱」不死川實彌、「水柱」富岡義勇等人，落入無限城的背景則為「金色」，一行人真的都將存活到最後。



不少影迷發現後心態大破防「竟然有這個彩蛋.....看的時候都沒發現，只覺得好華麗好厲害，現在心態直接破防」、「難怪兩個沒全屍的最紅....」、「胡蝶忍跟玄彌兩個紅到不行，我真的要哭死」、「我妻善逸金光閃閃，最大贏家.....」、「真的反覆看才知道動畫組用的細節QQ好傷心啊」、「我真的不知道劇場版三部曲我要帶多少衛生紙啦！」

《鬼滅之刃 柱訓練篇》全8集可至巴哈姆特動畫瘋、中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、愛奇藝國際站、Netflix、Disney+等平台收看。

▲《鬼滅之刃 柱訓練篇》要角跟炭治郎都面向左邊，觀眾猜測這次不會有人死去。（圖／翻攝富士電視台）
▲《鬼滅之刃 柱訓練篇》目前可以在許多影音串流平台觀看，第四季結局已經播畢。（圖／翻攝富士電視台）

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