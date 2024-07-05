《鬼滅之刃 柱訓練篇》結局彩蛋曝！影迷看過漫畫崩潰：心態破防

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而《NOWnews》記者也在日前一口氣追完《鬼滅之刃 柱訓練篇》8集，觀後感認為該第四季在刻畫每個「柱」的個性以及背景故事，讓影迷更加的深入了解每個「柱」過去的經歷與人生歷練，才有了今天的地位，雖然過程沒有最多人愛看的「打殺精緻動畫」，但卻可以讓人深刻記住每個「柱」的風格，完美詮釋一部影集起承轉合「轉」的部分。
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不過有已經看完整套漫畫的人卻在《鬼滅之刃 柱訓練篇》找到隱藏彩蛋，發現7位柱以及竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助掉入無限城時，背景的無限城出現了「紅色」以及「金色」的兩種不同反應，這才發現，在這裡已經預吿了這幾位主角「誰會在最後與上弦鬼、鬼王戰鬥當中喪命。」
像是在「蟲柱」蝴蝶忍落入無限城的背景中，明顯出現背景「紅到不行」，因為後來「蟲柱」蝴蝶忍與上弦貳童磨決鬥時，慘遭殺害吃掉沒有全屍；而像是風柱弟弟「不死川玄彌」背景也呈現紅色，最後也是戰死在與上弦一「黑死牟」決鬥中，同樣是死無全屍。反倒像是竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助、「風柱」不死川實彌、「水柱」富岡義勇等人，落入無限城的背景則為「金色」，一行人真的都將存活到最後。
不少影迷發現後心態大破防「竟然有這個彩蛋.....看的時候都沒發現，只覺得好華麗好厲害，現在心態直接破防」、「難怪兩個沒全屍的最紅....」、「胡蝶忍跟玄彌兩個紅到不行，我真的要哭死」、「我妻善逸金光閃閃，最大贏家.....」、「真的反覆看才知道動畫組用的細節QQ好傷心啊」、「我真的不知道劇場版三部曲我要帶多少衛生紙啦！」
《鬼滅之刃 柱訓練篇》全8集可至巴哈姆特動畫瘋、中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、愛奇藝國際站、Netflix、Disney+等平台收看。