限時優惠快搶！5間飯店「住1晚送1晚」 每人每晚611元起含早餐
承億文旅推出買一晚送一晚的超優住宿優惠，優惠限今（5）日可下訂，限時限量「住房1+1」優惠包含雙人房、四人房，其中入住淡水吹風、台中鳥日子四人房，兩晚僅有4887元，等於最低每人每晚只要611元，還送早餐，暑假出遊搶想便宜住宿手腳得快。
記者葉盛耀/綜合報導
承億文旅集團旗下包含淡水吹風、台中鳥日子、墾丁雅客小半島與潭日月，共同推出「四館暑假1+1」限量優惠，優惠日期限今（5）日，買雙人送雙人房住宿券、買四人送四人房住宿券，雙人房兩晚含早餐2898元起、四人房兩晚含早餐4887元起，若以四人房兩晚優惠來算，等於每人每晚只要611元。若是雙人房，每人每晚也等於只要725元。
以上「四館暑假1+1」優惠，第一晚可入住日期為即日起至8月9日（平／旺日限定），第二晚將以住宿贈券給予，可分次使用、續住第二晚或當晚住2間，可入住日期為即日起至8月30日（平／旺日限定）。而且雙人房住宿券之後可任選5館入住、四人房住宿券任選4館入住。
同屬於承億文旅的桃城茶樣子，則推出「桃城住房1+1」優惠，僅桃城茶樣子適用，可享雙人房兩晚含早餐5600元起、四人房兩晚含早餐7900元起。同樣第二晚將以住宿贈券給予，可分次使用、續住第二晚或當晚住兩間。
另外，雲朗觀光也於即日起至7月15日舉辦線上旅展，推出雲朗聯合住宿券，每張2,200元起，一張直接入住翰品酒店新莊、高雄或兆品酒店嘉義基本房型，五張則能入住雲品溫泉酒店尊榮山景客房一晚，含兩客自助晚餐及翌日早餐。