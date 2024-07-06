勇士陣容接近飽和！Lauri Markkanen成最後拼圖？取決於爵士決定

勇士正式對Markkanen開出報價！ESPN：他們願「梭哈」就可得到他

▲金州勇士對猶他爵士隊大前鋒Lauri Markkanen感興趣，目前已經向爵士隊開出正式的實質報價，ESPN記者Zach Lowe認為，如果勇士願意「梭哈」，他們可以得到Markkanen。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士對猶他爵士隊大前鋒Lauri Markkanen感興趣，目前已經向爵士隊開出正式的實質報價，ESPN記者Zach Lowe認為，如果勇士願意「梭哈」，他們可以得到Markkanen。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士在進入到這個休賽季後，開始積極地重整球隊，目前已經簽下Buddy Hield、De'Anthony Melton以及Kyle Anderson等人，球隊還傳出對猶他爵士隊大前鋒Lauri Markkanen感興趣，目前已經向爵士隊開出正式的實質報價，ESPN記者Zach Lowe認為，如果勇士願意「梭哈」，他們可以得到Markkanen。

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勇士已向爵士報價　包裹主要是選秀權

Markkanen本季在55場比賽中，場均貢獻23.2 分8.2 籃板2助攻，投籃命中率48%，三分命中率39.9%。他是聯盟中進攻能力最出色的4號之一，不過爵士對他的要價不低，而且對於是否要賣掉他的態度猶豫不決。

爵士隊記者Tony Jones在參加了灣區播客節目《95.7 The Game》時，對勇士和爵士隊之間的談判和接觸透露更多細節：「勇士已經為得到Markkanen實際開出了一份非常可觀的報價，這一份交易包裹主要是選秀權。讓情況變得更加複雜的地方在於，勇士只有2個無保護的首輪選秀權，以及1個受保護的首輪選秀權。」

爵士球團目前仍在權衡其他的來自其他球隊——馬刺、國王、熱火的交易提案，不過勇士記者Jason Dumas在和Jones錄製節目時表示，他認為勇士總管Mike Dunleavy不想和Danny Ainge來回拉扯。

勇士若梭哈　則有望得到Markkanen

在今年的休賽季，不少球隊對Markkanen表達了興趣，除了勇士隊之外，沙加緬度國王和聖安東尼奧馬刺都傳出想要這位芬蘭籍大前鋒，而相比這兩支球隊，勇士給出的籌碼實在算不上突出。

不過ESPN知名記者Zach Lowe分析表示，「如果勇士願意拿出包括Jonathan Kuminga在內的全部籌碼，他們是能得到Markkanen的。現在除了勇士隊之外，國王、馬刺、熱火也對他產生了興趣。一旦有球隊提出足夠高的報價，爵士就會交易Markkanen，或者他們也可能會等到8月與他續簽新合約後，再將其交易。 」

若Markkanen在8月7日與爵士達成續約協議，那麼他只能等到新賽季2月7日才能再被交易。因為根據NBA相關規定，球員若與球隊提前續約之後，6個月內不能被交易。

勇士隊目前可用於交易的選秀權有：2026首輪（無保護），2028首輪（無保護），2030首輪（1-20保護）。另外還有：2025首輪互換權，2027首輪互換權，2029首輪互換權，2031首輪互換權。


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