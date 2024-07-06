「上班不要看」成員又-1！梅伯曝離職原因　鐵粉崩潰：企劃超強欸

全家霜淇淋換新造型！「雪花午茉綠」初登場　霜淇淋限一天免費送

▲全家霜淇淋7月5日起推出再睡5分鐘聯名口味，「哈尼午茉綠x香芋牛奶」即起開吃。圖為全家新亮相的「雪花造型」霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋7月5日起推出再睡5分鐘聯名口味，「哈尼午茉綠x香芋牛奶」即起開吃。圖為全家新亮相的「雪花造型」霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

酷熱高溫烤全台！全家霜淇淋7月5日起推出再睡5分鐘聯名口味，「哈尼午茉綠x香芋牛奶」即起開吃，而全家也悄悄推全新雙淇淋造型「雪花造型」，搭配午茉綠新口味，消暑又美味。並且明（7）日在指定平台網購選擇全家取件，限量送免費霜淇淋兌換券。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全家霜淇淋新造型亮相

全家新亮相的「雪花造型」霜淇淋，三層的花紋造型就像是花朵般優雅，目前僅在少數幾家門市販售，全家中賓店就曾販售全新造型的霜淇淋，不過根據網友今（6）日回報，中賓店又隨機改為圓滾滾造型，想要捕捉新口味，可得看看運氣了。此外，霜淇淋部份機台也改為腳踩式，店員不用費力氣用手擠，就能製作出漂亮的霜淇淋，不過新機型只限部分門市限定。

全家7月霜淇淋度攜手「再睡5分鐘」手搖飲料，打造「哈尼午茉綠」及「香芋牛奶」2款霜淇淋全新口味，Fami!ce「哈尼午茉綠霜淇淋」使用台灣綠茶粉、雲林蜂蜜調製，在茉香奶綠的茶風味中還散發蜂蜜香氣；Fami!ce「香芋牛奶霜淇淋」顏色淡雅、吃起來卻是香濃芋頭牛奶的厚實綿密口感。

▲霜淇淋部份機台也改為腳踩式，店員不用費力氣用手擠，就能製作出漂亮的霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲霜淇淋部份機台也改為腳踩式，店員不用費力氣用手擠，就能製作出漂亮的霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家新亮相的「雪花造型」霜淇淋，三層的花紋造型就像是花朵般優雅，目前僅在少數幾家門市販售。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家新亮相的「雪花造型」霜淇淋，三層的花紋造型就像是花朵般優雅，目前僅在少數幾家門市販售。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全家霜淇淋免費送

全家於7月7日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，將取前8,000名符合資格者發送「Fami!ce (不限口味)中獎序號。(一個帳號限一次獲獎資格)。

活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為8月5日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至8月11日（23:59）止。

▲蝦皮下單選擇全家取貨，送免費霜淇淋限量8000份。（圖／全家提供）
▲蝦皮下單選擇全家取貨，送免費霜淇淋限量8000份。（圖／全家提供）
🟡7-11四季春青茶免費送

7月7日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，本活動將取前10,000名符合資格發送「四季春青茶 乙杯」中獎序號（一個帳號限一次獲獎資格）。

活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為8月5日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至8月11日（23:59）止。

▲7月7日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單，贈送四季春青茶。（圖／翻攝自蝦皮）
▲7月7日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單，贈送四季春青茶。（圖／翻攝自蝦皮）

 

小暑美式、拿鐵買一送一！全家買6送6只限今天　7-11寄杯買10送10

超商抗高溫優惠！全家霜淇淋免費吃「限一天」　7-11送四季春青茶

全家買飲料加購「三麗鷗捏捏」！酷企鵝、帕恰狗　還有美樂蒂公仔

7-11全台第7000店7/10開幕！插旗台南首府　星巴克、康是美全都有

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選