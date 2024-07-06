全家霜淇淋換新造型！「雪花午茉綠」初登場　霜淇淋限一天免費送

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全家新亮相的「雪花造型」霜淇淋，三層的花紋造型就像是花朵般優雅，目前僅在少數幾家門市販售，全家中賓店就曾販售全新造型的霜淇淋，不過根據網友今（6）日回報，中賓店又隨機改為圓滾滾造型，想要捕捉新口味，可得看看運氣了。此外，霜淇淋部份機台也改為腳踩式，店員不用費力氣用手擠，就能製作出漂亮的霜淇淋，不過新機型只限部分門市限定。
全家7月霜淇淋度攜手「再睡5分鐘」手搖飲料，打造「哈尼午茉綠」及「香芋牛奶」2款霜淇淋全新口味，Fami!ce「哈尼午茉綠霜淇淋」使用台灣綠茶粉、雲林蜂蜜調製，在茉香奶綠的茶風味中還散發蜂蜜香氣；Fami!ce「香芋牛奶霜淇淋」顏色淡雅、吃起來卻是香濃芋頭牛奶的厚實綿密口感。
🟡全家霜淇淋免費送
全家於7月7日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，將取前8,000名符合資格者發送「Fami!ce (不限口味)中獎序號。(一個帳號限一次獲獎資格)。
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為8月5日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至8月11日（23:59）止。
🟡7-11四季春青茶免費送
7月7日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，本活動將取前10,000名符合資格發送「四季春青茶 乙杯」中獎序號（一個帳號限一次獲獎資格）。
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為8月5日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至8月11日（23:59）止。