黃國昌狂爆市長任內黑歷史！痛罵鄭文燦墮落至此：真是國家的悲哀

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鄭文燦曾在2022年10月短暫擔任過足協理事長，黃國昌爆料，2022年12月中華男足對泰國國際友誼賽，直到現在2024年，連球員的出場費、集訓費、車馬費都還沒給。鄭文燦說要發獎金也沒發，甚至有選手沒拿到補助款，就先收到造假的扣繳憑單。足協坦承疏失，但僅說是行政疏失。
2. 與詐騙集團關係密切
黃國昌2023年8月爆料，鄭文燦與和涉嫌洗錢的「88會館」主嫌郭哲敏、林秉文有緊密政商合作關係，鄭文燦跟林秉文歡唱三天後，就在市政會議主導將GE01捷運站移到和林秉文合作洗錢的郭哲敏所蓋買的農地旁、助攻詐騙洗錢集團炒地。鄭文燦提告加重誹謗，但遭檢方駁回。
3. 圖利金主獵農地牟取暴利
黃國昌去年9月指控，日禕紡織董事長莊隆乾自2017年起在桃園市觀音區金湖段收購「特定農業區」的農地，面積達3萬8253坪，而後桃園市政府在2018年報送內政部解編金湖段的特定農業區，2020年3月完成使用分區變更登記。
黃國昌說，莊隆乾是鄭文燦的大樁腳，也是民進黨的金主，並指莊隆乾目的顯然不是要務農，而是著眼於「特定農業區」解編後，土地價格翻漲數倍的龐大利益。
鄭文燦澄清，地方政府依法可向中央申請辦理使用分區變更，報請內政部、農委會審查變更特定農業區，絕非任何一個縣市首長可以干涉。
4. 侑晉科技公司違法傾倒有毒廢物
黃國昌去年12月再爆料，鄭文燦協助樁腳莊隆乾解編特農地，而大金主、侑晉科技公司負責人吳有信吳有信承租後更在該農地上非法貯藏大量有害事業廢棄物，海撈數千萬，整起事件宛如台南郭再欽事件翻版，取得土地、非法填埋有毒廢棄物、謀取不法暴利一條龍。鄭文燦則反批黃國昌「捏造事實、抹黑他人」。對此，黃國昌18日在臉書開嗆，鄭文燦市長任內裁罰侑晉科技共18次，但有哪一次跟「有毒廢棄物傾倒」相關？
鄭文燦爭議連環爆，黃國昌在臉書不斷批評質疑，包括「被新北檢認證與黑金共舞的鄭文燦」，「鄭文燦這種圖利詐欺洗錢犯的人，還適合當海基會董事長嗎？」「我再說一次，堂堂行政院副院長墮落至此，真是國家的悲哀。」「抓小放大、作作樣子的鄭文燦，還有臉出來嘴」。
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