勇士積極追求Markkanen！沒耐心跟Ainge過招　美媒:交易機率僅10%

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根據《The Athletic》記者Tony Jones報導，即使勇士、國王和馬刺等正在評估交易的可能性，但爵士並沒有急於交易Markkanen。「如果一支球隊想要交易Markkanen，他們的報價必須迫使總經理Justin Zanik和高層Danny Ainge去找老闆Ryan Smith，並說出『現在我們需要考慮這個交易』。」
報導中提到，爵士隊明白勇士隊不會為此放棄Jonathan Kuminga，這是勇士隊參與每一個交易傳聞的最後底線，如果爵士想要選秀權，勇士隊可能需要付出巨大代價來完成這筆交易。
沒耐心與爵士Ainge過招 勇士掌握主動權
《ESPN》記者Zach Lowe指出，目前不清楚這筆交易何時會完成，但爵士隊運營總裁Danny Ainge可能要讓球隊等上「幾個月」，以獲得滿意的交易包裹。不過，若Markkanen在8月7日與爵士達成續約協議，那麼他只能等到新賽季2月7日才能再被交易。
勇士需要引進一名明星球員，以便在Stephen Curry巔峰期結束前保持競爭力。然而，對於Markkanen的交易顯然需要一些耐心，這也是球隊目前難以忍受的部分，畢竟Curry已經36歲，他的巔峰期能持續這麼久已經是一個奇蹟，但也意味著不會持續太久。