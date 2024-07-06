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勇士積極追求Markkanen！沒耐心跟Ainge過招　美媒:交易機率僅10%

▲金州勇士對猶他爵士隊大前鋒Lauri Markkanen感興趣，目前已經向爵士隊開出正式的實質報價。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士對猶他爵士隊大前鋒Lauri Markkanen感興趣，目前已經向爵士隊開出正式的實質報價。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

金州勇士隊追求猶他爵士隊前鋒Lauri Markkanen的行動可能會拖延，目前仍不確定交易包裹能否打動爵士。根據多家美媒報導，自從自由市場開市以來，勇士隊對這位27歲大前鋒非常感興趣，但總管Mike Dunleavy Jr.並不是唯一對這位身高7英尺，且過去兩個賽季場均24.5分和8.4個籃板、三分命中率達40%的球員感興趣的高層，包括爵士高層也有意留住Markkanen，現在有消息指出，爵士的交易機率僅10%。

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爵士不急於交易Markkanen　勇士需付出巨大代價

根據《The Athletic》記者Tony Jones報導，即使勇士、國王和馬刺等正在評估交易的可能性，但爵士並沒有急於交易Markkanen。「如果一支球隊想要交易Markkanen，他們的報價必須迫使總經理Justin Zanik和高層Danny Ainge去找老闆Ryan Smith，並說出『現在我們需要考慮這個交易』。

報導中提到，爵士隊明白勇士隊不會為此放棄Jonathan Kuminga，這是勇士隊參與每一個交易傳聞的最後底線，如果爵士想要選秀權，勇士隊可能需要付出巨大代價來完成這筆交易。

沒耐心與爵士Ainge過招　勇士掌握主動權

《ESPN》記者Zach Lowe指出，目前不清楚這筆交易何時會完成，但爵士隊運營總裁Danny Ainge可能要讓球隊等上「幾個月」，以獲得滿意的交易包裹。不過，若Markkanen在8月7日與爵士達成續約協議，那麼他只能等到新賽季2月7日才能再被交易。

勇士需要引進一名明星球員，以便在Stephen Curry巔峰期結束前保持競爭力。然而，對於Markkanen的交易顯然需要一些耐心，這也是球隊目前難以忍受的部分，畢竟Curry已經36歲，他的巔峰期能持續這麼久已經是一個奇蹟，但也意味著不會持續太久。
 

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