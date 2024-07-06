(G)I-DLE宋雨琦突喊我不要了！粉絲挖「CUBE差別待遇」：別欺負她
韓國女團(G)I-DLE中國籍成員宋雨琦，個性鬼靈精怪又直爽，擁有大批死忠粉絲，超有綜藝效果的她更是各大節目常客，總是展現出樂觀開朗的一面，然而先前卻爆出她發行SOLO專輯《YUQ1》時，公司CUBE沒有為她做任何宣傳，如今她更發文意有所指表示：「我不要了」，立刻引發粉絲討論，心疼喊：「別欺負她了。」
記者吳昕蓓／綜合報導
宋雨琦昨（5）日在Instagram限時動態發文，曬出《哆啦A夢》片段，只見哆啦A夢黃昏走在路上，笑著說：「一個超厲害的心態，我不要了」、「真的不能在爛人爛事上糾纏」，貼文一發布，立刻衝上微博熱搜，引發網友熱烈討論，宋雨琦難得流露出負面情緒，讓粉絲們十分擔心她的狀態，但宋雨琦並沒有多作解釋。
先前才有粉絲發現，宋雨琦似乎長期遭到公司不公平待遇，儘管她最近才出SOLO專輯，以她的實力卻是隊內第三個才出單曲的，「代言基本是國內給的，真正cube給的韓國資源她排隊內倒數第一」，不僅如此，她一個月內被推掉個人資源5次，「配套綜藝零散、電台綜藝為零，慶生視頻淪為別人vlog末尾的彩蛋。」
隨著這些種種不平等待遇被挖出，宋雨琦的粉絲紛紛心疼直呼，「一定是受了什麼不公平待遇才會這樣直接開懟…別欺負她了行嗎」、「求宋雨琦解散順利」、「cube你看看是怎樣把人逼成這樣了」、「我的雨琦啊，這一路走來應該很累吧，明明不開心也要展現出快樂的一面」、「對宋雨琦不好，咱們就支持解散，懂？」