北影26／完整得獎名單出爐！影帝阮經天奪下　12歲影后林品彤　

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由島至島／蜂鳥影像有限公司、財團法人公共電視文化事業基金會
得獎理由：在導演一貫創作脈絡下，展現宏觀視角與企圖，勇於在龐雜的亞洲歷史中，梳理戰爭與人性的衝突，悲傷卻雋永。
最佳劇情長片Best Feature
老狐狸／積木影像製作有限公司、合影視有限合夥、百聿數碼創意股份有限公司、東映ビデオ株式会社、天使放大股份有限公司、高雄統夢秀泰影城股份有限公司、華映娛樂股份有限公司、貝殼放大股份有限公司
得獎理由：各個環節成熟精準，成功重現時代氛圍，透過孩童視角，叩問人性世故與良善間的價值辯證，既寫實又魔幻。
最佳紀錄片Best Documentary
由島至島／蜂鳥影像有限公司、財團法人公共電視文化事業基金會
得獎理由：從宏觀角度揭開台灣被忽略的歷史，並在戰爭的加害者與受害者視角間來回辯證，為戰爭下人性複雜的面向與觀點，留下寶貴記錄。
最佳動畫片Best Animation
八戒／兔子創意股份有限公司、砌禾數位動畫股份有限公司、台灣大哥大MyVideo、合影視有限合夥
得獎理由：創作團隊意圖清晰的商業製作，各個技術環節極為成熟，聲光效果令人自豪，期待下一個五年、十年台灣動畫的發展。
最佳短片 Best Short Film
回收場的夏天／陳浩維、財團法人公共電視文化事業基金會
得獎理由：作品富有生活質感，不流於說教，且充滿細節，角色有弧線，可以從這部不帶匠氣的作品中，看見導演未來長片發展潛力。
最佳導演Best Director
老狐狸／蕭雅全
得獎理由：導演技巧全面而成熟，題材與美學風格掌握精準，完整傳遞作品情懷與訊息，功力深厚。
最佳編劇Best Screenplay
老狐狸／蕭雅全、詹毅文
得獎理由：結構精美，人物塑造立體，每個角色的所思所言及重要轉折，均可清晰看見創作者想傳達的意念。
最佳男主角 Best Actor
周處除三害／阮經天
得獎理由：傾盡自身所有投入角色之中，在亡命之徒的角色塑造中，展現細膩的情感層次，驚人而亮眼。
最佳女主角Best Actress
小曉／林品彤
得獎理由：詮釋具身心問題的角色，以獨特而自然的表演方式，凸顯複雜的劇本情境，難度極高，表演恰如其分。
最佳男配角Best Supporting Actor
周處除三害／李李仁
得獎理由：以不多的對白與犀利眼神展現強大氣場。他在拳拳到肉的演出中，制衡本片主角的衝撞性格，在主要角色間扮演天秤的關鍵作用。
最佳女配角Best Supporting Actress
小曉／陳意涵
得獎理由：忠實詮釋照護者的心理困境，也清楚展現其面對不同對手角色的狀態，角色詮釋難度極高卻掌握合宜，充分展現演員表演能力。
最佳新演員Best New Talent
BIG／鄭又菲
得獎理由：自然誠懇的表演恰如其分，不但為劇本加入充沛的生命力，也在眾多角色的敘事線中為故事定錨，令人期待這名年輕演員未來的發展。
最佳美術設計Best Art Design
（真）新的一天／黃美清、楊傳信
得獎理由：將創作者的文本具現為自成一格的絢麗世界，各個場景統合出調性一貫且強烈的美學風格。
最佳造型設計Best Makeup & Costume Design
老狐狸／王誌成、高仙齡
得獎理由：呼應作品與時代精神，掌握寫實與寓言基調間的平衡，在視覺上扮演重要角色，讓觀眾深深相信銀幕上的一切，極具說服力。
最佳視覺效果Best Visual Effects
BIG／林洪峯、余國亮、梁偉傑
得獎理由：視覺效果的量體與成果可觀而完整，在虛實之間完美銜接，栩栩如生。
最佳聲音設計Best Sound Design
愛的噩夢／劉小草、曾雅寧
得獎理由：多聲道的聲音設計效果運用純熟，將音效與配樂細膩交融，為影片創造魔幻氛圍，豐富影片的感官層次。
最佳配樂Best Music
莎莉／李英宏
得獎理由：以配器的清爽音色呼應影片調性，並為主角莎莉發展琅琅上口的旋律，讓人印象深刻。
最佳攝影 Best Cinematography
老狐狸／林哲強
得獎理由：在清晰的導演意圖下，以內斂的光影美學，完美處理影像的時代質感，凸顯故事的寓言性，呼應作品本身調性，也為其他技術環節加分。
最佳剪輯Best Editing
XiXi／Anna Magdalena Silva SCHLENKER (安娜．瑪格蓮娜．席瓦．施藍卡)
得獎理由：在眾多素材中調度精準，感情收放切換流暢，帶領觀眾進入作者與被攝者的生命，詩意尾韻悠長。
傑出技術Award for Outstanding Artistic Contribution
眾生相／停格動畫技術：劉靜怡、廖珮妤、蔡易錦、唐治中、駱昱晨、黃郁婷、陳文育、高爾雅、無名停格動畫工作室
得獎理由：在角色與場景中勇於嘗試新材質，融合影片獨特美學。創作團隊在停格動畫上的技巧，展現出色水準。
台北電影節卓越貢獻獎 Outstanding Contribution Award
劇照師 顏振發