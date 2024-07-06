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跨海行銷馬祖「嶼眾不同」 馬祖形象館進駐熱氣球嘉年華

▲連江縣跨海行銷馬祖「嶼眾不同」，進駐台東熱氣球嘉年華設立馬祖形象館，人氣超旺，人潮強強滾。（圖／主辦單位提供）
▲連江縣跨海行銷馬祖「嶼眾不同」，進駐台東熱氣球嘉年華設立馬祖形象館，人氣超旺，人潮強強滾。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/綜合報導

夏日盛事「國際熱氣球嘉年華」今日在台東鹿野高台開場。連江縣搶搭列車，為了讓國內外遊客認識馬祖「嶼眾不同」的觀光魅力，在現場設置「馬祖臺東熱氣球交流-馬祖形象館」。今日，連江縣副縣長陳冠人率領縣府團隊，以及馬祖觀光產業業者，跨海而來為馬祖形象館揭幕，也邀請大家下一站跳島馬祖卡蹓趣！

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陳冠人副縣長表示，為拓展國際知名度並加強觀光交流，讓更多遊客認識馬祖不一樣的觀光旅遊魅力，特別與臺東縣政府合作交流，以「四季馬祖嶼眾不同」為主題打造馬祖形象館，集結食、宿、遊、購、行等觀光產業的優質業者，參加每年吸引上百萬人次參與的國際熱氣球嘉年華。

▲跨海行銷馬祖「嶼眾不同」，連江縣副縣長陳人率領縣府團隊及馬祖觀光產業業者為馬祖形象揭幕。（圖／主辦單位提供）
▲跨海行銷馬祖「嶼眾不同」，連江縣副縣長陳人率領縣府團隊及馬祖觀光產業業者為馬祖形象揭幕。（圖／主辦單位提供）
「馬祖形象館」為期十天的展期裡，將配合熱氣球升空時段(上午場5:30-7:00；下午場5:00-6:30)開館展售，現場不僅可以享有馬祖人氣特產、永續標章旅宿、四季馬祖限定遊程等專屬優惠，還能欣賞榮獲國際殊榮的藍眼淚VR，完成指定任務還可獲得限量紀念品，以及多項馬祖好禮。

陳冠人表示，首五日上午場有Z.O小柒咖啡、日光春和、林義和工坊、馬祖頂好特產及驫馬旅行社，觀展即可輕鬆買到馬祖人氣伴手禮、超值住宿券與遊程。後五日有馬祖在地導覽解說講師駐點，可以深入瞭解馬祖地景與生態旅遊，還可發揮創意與馬祖國際藝術島的亮點作品《打開－老酒玻璃屋》拍照牆合影留念，歡迎來觀展認識馬祖之美。

▲夏日盛事「國際熱氣球嘉年華」今日在台東鹿野高台開場，45天展期預估可吸百萬人次遊客參加。（圖／主辦單位提供）
▲夏日盛事「國際熱氣球嘉年華」今日在台東鹿野高台開場，45天展期預估可吸百萬人次遊客參加。（圖／主辦單位提供）
陳副縣長指出，國際熱氣球嘉年華已成為國際級指標活動，臺東近年觀光行銷非常成功，有許多值得馬祖效法之處。此次走出馬祖跨海參加臺灣國際熱氣球嘉年華，不僅提升了與臺東縣交流與學習機會，也讓世界看見馬祖之美，縣府也將持續推動馬祖代表性觀光活動，例如馬祖國際藝術島、北竿硬地超馬、馬祖馬拉松等，朝向國際化目標邁進，引領馬祖觀光邁向國際舞台。

連江縣交通旅遊局說明，「馬祖形象館」參展業者準備許多觀展好康大方送，包括榮獲2023年GTS國際永續旅遊認證一星綠色旅行標章的馬祖打卡名店z.o小柒咖啡，將於首兩日手沖咖啡限量80杯請客。另完成明信片集章並按讚「馬祖卡蹓趣」FB粉專，可獲每場限量50份波波球。拍照打卡抽大獎，還有機會把馬祖名產、電子壓力鍋、被褥乾燥機等多項精美獎項抱回家


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