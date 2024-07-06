跨海行銷馬祖「嶼眾不同」 馬祖形象館進駐熱氣球嘉年華

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「馬祖形象館」為期十天的展期裡，將配合熱氣球升空時段(上午場5:30-7:00；下午場5:00-6:30)開館展售，現場不僅可以享有馬祖人氣特產、永續標章旅宿、四季馬祖限定遊程等專屬優惠，還能欣賞榮獲國際殊榮的藍眼淚VR，完成指定任務還可獲得限量紀念品，以及多項馬祖好禮。
陳冠人表示，首五日上午場有Z.O小柒咖啡、日光春和、林義和工坊、馬祖頂好特產及驫馬旅行社，觀展即可輕鬆買到馬祖人氣伴手禮、超值住宿券與遊程。後五日有馬祖在地導覽解說講師駐點，可以深入瞭解馬祖地景與生態旅遊，還可發揮創意與馬祖國際藝術島的亮點作品《打開－老酒玻璃屋》拍照牆合影留念，歡迎來觀展認識馬祖之美。
陳副縣長指出，國際熱氣球嘉年華已成為國際級指標活動，臺東近年觀光行銷非常成功，有許多值得馬祖效法之處。此次走出馬祖跨海參加臺灣國際熱氣球嘉年華，不僅提升了與臺東縣交流與學習機會，也讓世界看見馬祖之美，縣府也將持續推動馬祖代表性觀光活動，例如馬祖國際藝術島、北竿硬地超馬、馬祖馬拉松等，朝向國際化目標邁進，引領馬祖觀光邁向國際舞台。
連江縣交通旅遊局說明，「馬祖形象館」參展業者準備許多觀展好康大方送，包括榮獲2023年GTS國際永續旅遊認證一星綠色旅行標章的馬祖打卡名店z.o小柒咖啡，將於首兩日手沖咖啡限量80杯請客。另完成明信片集章並按讚「馬祖卡蹓趣」FB粉專，可獲每場限量50份波波球。拍照打卡抽大獎，還有機會把馬祖名產、電子壓力鍋、被褥乾燥機等多項精美獎項抱回家