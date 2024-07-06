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告急！全台血庫只夠用4.9天　台北捐血中心：盼民眾踴躍挽袖捐血

▲台灣血液基金會今（6）日表示，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用4.9天。(圖／NOWnews資料照片)
▲台灣血液基金會今（6）日表示，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用4.9天。(圖／NOWnews資料照片)

記者陳郁柔／台北報導

血庫拉警報！台灣血液基金會今（6）日表示，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用4.9天，台北、台中剩4.6天，高雄4.2天最少，以A型、O型最缺。盼民眾踴躍挽袖捐血。

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由於近期呼吸道疫情持續，又遇酷熱加上暑假出遊潮，因此導致捐血量大幅減少，最近每周捐血量下滑約2成。

台灣血液基金會表示，血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺，根據最新統計，截至今日上午7時30分為止，全台血庫只夠用4.9天，各血型都呈現偏低狀態，其中A型血庫存量剩4.4天、B型血剩6.0天、O型血剩4.4天、AB型血剩6.9天。各縣市血液庫存量只有新竹捐血中心7.4天正常，台北捐血中心4.6天、台中捐血中心4.6天，高雄捐血中心4.2天最吃緊。

台北捐血中心企畫課課長劉俊宏表示，最近因為募血量不如預期，已啟動減量供應給醫療院所，他觀察主要影響捐血的原因，首先是極端氣候，前陣子一直下雨，最近天氣太熱，民眾出門意願降低。

劉俊宏接著表示，再來就是生病的人明顯變多，最近打電話詢問固定捐血人，幾乎都得到「生病了不方便捐血」的回覆，加上暑假出遊潮，捐血民眾銳減，原本每週可募到約1.5萬袋，這週掉到1.2萬袋，等於直接少了1.5天的庫存。

捐血人數減少也讓血液供應出現危機，劉俊宏表示，目前對於醫院的血液訂單有限制，約僅能先供應其需求量的7成，也會看醫院溝通是有急迫需要輸血狀況。

台北榮總院長陳威明表示，醫院手術進度一切正常。對於輸血本來就有嚴格規定，已經行之有年，醫院僅針對血色素低於7gm／dL以下才會輸血。

因此劉俊宏呼籲，用血需求沒有寒暑假，盼民眾踴躍挽袖做公益，捐血一袋、救人一命。

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