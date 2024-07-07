本周咖啡優惠！7-11限今天「寄杯買10送10」　特大杯18元碾壓手搖

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📍門市｜7月5日起至7月7日
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜限7月7日
◾珍珠奶茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾4杯200元， 6.7折（原價75元、特價50元）
◾青梅冰茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾冰淇淋紅茶4杯180元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾英式紅茶／四季春青茶買10送10，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜即日起至7月8日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵7杯530元，6.9折（原價110元、特價76元）
◾大杯冰燕麥奶茶7杯340元，6.9折（原價70元、特價49元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）
🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至7月7日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜限7月8日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即起至7月9日
◾大杯冰嘉明拿鐵3杯150元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯冰泰式厚椰拿鐵3杯170元，6.7折（原價85元、特價57元）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）點此購買
◾大杯冰好時經典可可買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）點此購買
◾大杯冰濃萃拿鐵2杯96元，8折（原價60元、特價48元）點此購買
◾大杯濃萃美式2杯70元，7折（原價50元、特價35元）點此購買
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）點此購買
◾大杯冰精品拿鐵2杯176元，8折（原價110元、特價88元）點此購買
◾大杯冰精品拿鐵2杯140元，7折（原價100元、特價70元）點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵10杯399元，7.3折（原價55元、特價40元）
🟡全聯福利中心
📍門市｜即日起至7月11日、每逢周六日
◾大杯熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡美廉社｜7月5日至7月7日
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）