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本周咖啡優惠！7-11限今天「寄杯買10送10」　特大杯18元碾壓手搖

▲本周咖啡優惠出爐，7-11周一當天限定，指定茶飲線上寄杯買10送10，平均單杯18元比手搖店純茶還便宜。（圖／業者提供）
▲本周咖啡優惠出爐，7-11周一當天限定，指定茶飲線上寄杯買10送10，平均單杯18元比手搖店純茶還便宜。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

氣象專家提醒，今起7天將面臨極高溫，上班提神冰咖啡、茶飲趕緊備好。7-11今（7）日是每月七號限定的「一起品茶趣」，APP線上寄杯有英式紅茶、四季春青茶任選買10送10，單杯18元比手搖店還便宜。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（7月7日至7月13日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜7月5日起至7月7日
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）

▲7-11燕麥拿鐵第二杯10元優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11本周日限定，燕麥拿鐵第二杯10元。（圖／業者提供）
📍APP｜限7月7日
◾珍珠奶茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾4杯200元， 6.7折（原價75元、特價50元）
◾青梅冰茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾冰淇淋紅茶4杯180元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾英式紅茶／四季春青茶買10送10，5折（原價35元、特價18元）

▲周一當天限定，APP線上寄杯有英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，平均單杯18元。（圖／業者提供）
▲周一當天限定，APP線上寄杯有英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，平均單杯18元。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至7月8日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵7杯530元，6.9折（原價110元、特價76元）
◾大杯冰燕麥奶茶7杯340元，6.9折（原價70元、特價49元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）

▲7-11久違的燕麥拿鐵寄杯優惠，APP冰燕麥拿鐵7杯組360元。（圖／7-11提供）
▲7-11燕麥系列寄杯優惠只至周一7月8日。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜即日起至7月7日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家至周日7月7日前，特大杯美式、抹茶拿鐵第2杯10元。（圖／業者提供）
▲全家至周日7月7日前，特大杯美式、抹茶拿鐵第2杯10元。（圖／業者提供）
📍APP｜限7月8日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
📍APP｜即起至7月9日
◾大杯冰嘉明拿鐵3杯150元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯冰泰式厚椰拿鐵3杯170元，6.7折（原價85元、特價57元）

▲嘉明拿鐵線上寄杯買2送1。（圖／業者提供）
▲嘉明拿鐵線上寄杯買2送1。（圖／業者提供）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）點此購買
◾大杯冰好時經典可可買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）點此購買
◾大杯冰濃萃拿鐵2杯96元，8折（原價60元、特價48元）點此購買
◾大杯濃萃美式2杯70元，7折（原價50元、特價35元）點此購買
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）點此購買
◾大杯冰精品拿鐵2杯176元，8折（原價110元、特價88元）點此購買
◾大杯冰精品拿鐵2杯140元，7折（原價100元、特價70元）點此購買

▲LINE禮物有7-11電子票券優惠，成為另類線上寄杯方法之一。（圖／翻攝畫面）
▲LINE禮物有7-11電子票券優惠，成為另類線上寄杯方法之一。（圖／翻攝畫面）
🟡萊爾富

📍門市｜即日起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵10杯399元，7.3折（原價55元、特價40元）

▲萊爾富特大美式10杯399元、特大拿鐵 10杯499元。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富大杯美式10杯299元、大杯拿鐵10杯399元。（圖／業者提供）
🟡全聯福利中心

📍門市｜即日起至7月11日、每逢周六日
◾大杯熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全聯母親節起每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）
▲全聯至7月11日前，每逢周六日咖啡買一送一。（圖／業者提供）
🟡美廉社｜7月5日至7月7日
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲美廉社今（5）日起大杯經典美式買一送一，原價45元、特價23元。（圖／美廉社提供）
▲美廉社至周日有大杯經典美式買一送一。（圖／業者提供）

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