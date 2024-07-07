房市／捷運三鶯線2025完工！信義房屋曝通車後：這商圈將吸換屋族

高雄美術館命案！距周子瑜豪宅走路14分鐘　內行人曝：最近漲很兇

▲高雄鼓山區美術館特區美術東六街一棟大樓，6日驚傳衣櫃藏屍命案，案發地距離周子瑜豪宅走路僅14分鐘。（圖／翻攝畫面）
▲高雄鼓山區美術館特區美術東六街一棟大樓，6日驚傳衣櫃藏屍命案，案發地距離周子瑜豪宅走路僅14分鐘。（圖／翻攝畫面）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄市鼓山區「美術館特區」一棟社區大樓6日爆發驚悚衣櫃藏屍命案，38歲死者屍體被對折裝進防水收納袋，再藏進衣櫃裡至少2天。據悉，發生命案的社區大樓屋齡超過15年，為在地知名建商興建，距離含團TWICE台灣成員周子瑜的1億733萬元豪宅住家，走路僅14分鐘，熟知區域房價的房產名人公開行情，直言發生命案的該社區「最近漲很兇，每一個月價格都不一樣」，不到1年房價大概漲了20%

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警方調查，22歲陳姓男嫌疑與38歲許姓男死者有債務糾紛，陳嫌犯案後精神恍惚，6日下午要求媽媽把衣櫃丟掉，還說「家裡有人死掉」，媽媽打開衣櫃驚見被裝進防水收納袋裡的屍體，且已傳出異味。陳嫌拒絕向警方自首，媽媽才到派出所報案，大義滅親，也讓全案跟著曝光。

高雄美術館駭人袋屍命案引發討論，不少人追問案發大樓究竟是哪間社區。在地網友透過報導曝光的社區大門外觀比對，發現是在地知名建商推的建案，屋齡超過15年。

根據樂屋網資料顯示，社區近年成交單價落在每坪約30萬元，相較其所屬美術館特區平均成交單價40萬元，房價在區域中屬於相對親民的社區。發生袋屍命案的社區距離周子瑜去年初以1億733萬元購入的「雄崗信義美術館」豪宅，走路僅約14分鐘，但周子瑜豪宅換算單價約63.2萬元，是發生命案社區的兩倍之多。

▲周子瑜僅23歲便購入高雄約1億7百萬的指標豪宅，是隊內年紀最小的「富婆」。（圖／轉攝自周子瑜IG、雄崗信義美術館）
▲周子瑜去年23歲時購入高雄1億733萬元的指標豪宅「雄崗信義美術館」，是隊內年紀最小的「富婆」。（圖／轉攝自周子瑜IG、雄崗信義美術館）
美術館袋屍案社區每戶總價2000萬內　在地達人：近期房價漲很兇

命案在PTT引發討論，PTT房產名人「C大」留言分享，指出該社區目前行情2房單價約38~40萬元，總價約1000萬；3~4房加平面車位約35~36萬元，總價約1500萬元；4房加車位總價則是2000萬有找。C大說：「我去年買現在住的這間的時候，命案社區的三房平車大概30（萬／坪），3年半前買剛搬走那間的時候20（萬／坪）」，直言最近漲很兇，每一個月的價錢都不一樣

至於發生命案房價會跌多少？馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，凶宅有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折。但C大也舉高醫情殺案為例，直言「兇殺（房價）大概震盪一下，整個建案影響還好，之前高醫情殺案，現在建案其他戶影響也不大」。

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