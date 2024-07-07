Doncic錯失NBA總冠軍、巴黎奧運也夢碎！字母哥領軍希臘狂勝28分

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首節希臘打出32：14攻勢，次節雖然斯洛維尼亞稍微將比分追進，半場結束仍落後14分。第三節希臘Thomas Walkup連續命中3顆三分球，將領先擴大到56：36。最終，希臘有4名球員得分上雙，在團隊外線高命中率，以及Doncic單場出現10次失誤，最終希臘粉碎斯洛維尼亞的奧運夢。
希臘Thomas Walkup拿下全隊最高的19分，Antetokounmpo上場不到21分鐘，貢獻13分4籃板。至於斯洛維尼亞方面，Doncic獲得全場最高的21分，外加7籃板5助攻，但終究獨木難支，無緣率隊連兩屆挺進奧運。
6月剛落幕的NBA總冠軍，Doncic率領獨行俠睽違13年打進總冠軍賽，但最終敗給了塞爾提克，無緣生涯首冠。賽季結束後他立即投入國家隊參加奧運資格賽，但再次鎩羽而歸。
「他們打得比我們好得多，他們更具侵略性。」Luka Doncic說， 「我認為他們是一支令人驚嘆的球隊，他們有字母哥，但其他部分也非常重要，教練團很出色，整體比我們表現得更好。」
巴黎奧運男籃賽共有12支隊伍，目前已有8支隊伍取得資格，分別是地主法國、日本、澳洲、塞爾維亞、美國、加拿大、德國、南蘇丹，最後的4個名額將從資格賽出爐。