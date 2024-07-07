詹皇終於和Curry當隊友！奧運訓練營相見　LBJ莞爾笑說：是時候了

Doncic錯失NBA總冠軍、巴黎奧運也夢碎！字母哥領軍希臘狂勝28分

▲由Luka Doncic領軍的斯洛維尼亞，在奧運資格賽不敵字母哥率領的希臘，無緣參加今年巴黎奧運。（圖／美聯社／達志影像）
▲由Luka Doncic領軍的斯洛維尼亞，在奧運資格賽不敵字母哥率領的希臘，無緣參加今年巴黎奧運。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

2024 FIBA男子籃球奧運資格賽希臘賽區4強戰，希臘在「字母哥」Giannis Antetokounmpo帶領之下，以96：68擊敗由「金童」Luka Doncic領軍斯洛維尼亞，斯洛維尼亞遭淘汰確定無緣巴黎奧運。Luka Doncic在錯失NBA總冠軍後，又與奧運失之交臂，成為最悲情球員。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Doncic單場10次失誤　敗給字母哥領軍的希臘

首節希臘打出32：14攻勢，次節雖然斯洛維尼亞稍微將比分追進，半場結束仍落後14分。第三節希臘Thomas Walkup連續命中3顆三分球，將領先擴大到56：36。最終，希臘有4名球員得分上雙，在團隊外線高命中率，以及Doncic單場出現10次失誤，最終希臘粉碎斯洛維尼亞的奧運夢。

希臘Thomas Walkup拿下全隊最高的19分，Antetokounmpo上場不到21分鐘，貢獻13分4籃板。至於斯洛維尼亞方面，Doncic獲得全場最高的21分，外加7籃板5助攻，但終究獨木難支，無緣率隊連兩屆挺進奧運。

6月剛落幕的NBA總冠軍，Doncic率領獨行俠睽違13年打進總冠軍賽，但最終敗給了塞爾提克，無緣生涯首冠。賽季結束後他立即投入國家隊參加奧運資格賽，但再次鎩羽而歸。

「他們打得比我們好得多，他們更具侵略性。」Luka Doncic說， 「我認為他們是一支令人驚嘆的球隊，他們有字母哥，但其他部分也非常重要，教練團很出色，整體比我們表現得更好。」

巴黎奧運男籃賽共有12支隊伍，目前已有8支隊伍取得資格，分別是地主法國、日本、澳洲、塞爾維亞、美國、加拿大、德國、南蘇丹，最後的4個名額將從資格賽出爐。
 

詹皇終於和Curry當隊友！奧運訓練營相見　LBJ莞爾笑說：是時候了

美國男籃奧運「先發5虎」大致底定！詹皇負責組織　Curry打無球

詹皇未請假去看Bronny夏聯首秀！稱美國男籃唯一目標就是「奪金」

喬治亞球員故意「灌自家籃框」！規則上算嗎？爭奧運門票出奇招

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生