鄭文燦不是最後一個！他早預言賴清德打貪腐 大刀闊斧掃蕩不乾淨
57歲的鄭文燦在生日當天因涉貪交保，震驚社會各界，今（7）被證實已請辭海基會董事長一職！命理專家小孟老師五月初預言也被發出，他當時評論總統賴清德上任後台灣變化，點出天秤座的賴清德將會大刀闊斧改革、力除貪腐，掃蕩不乾不淨或是不公平的東西。網友驚呼：「準到離譜！」
記者徐銘穗/綜合報導
昨（6）晚，JET綜合台《命運好好玩》YouTube頻道釋出5月6日播出節目片段，小孟老師在節目中預言台灣2024下半年國運，提及「新政府會有大刀闊斧的改革，會力除貪腐」，強調因為賴清德是天秤座，天秤代表法律、律法，因此看不慣一些不乾不淨或是不公平的人事物，斷言：「（賴清德）一上台就會大刀闊斧地開始改革！」
此外，小孟老師預測2024下半年國運，也點出台灣會有貴人相助、台灣半導體會突破新領域與技術，以及中國會開始施壓，但台灣會慢慢突破重圍，且台灣「軌道類」建設會增加，南北發展會更加均衡。
影片不到1天已累積超過3萬4000次觀看，有人不認同小孟老師此番「預言」，留言說︰「最好如小孟老師的分析，但為什麼我不認同？」但也有人認為準到不行，驚說：「小孟還是少說的好！」
鄭文燦發跡於1990年的野百合學運，2009年被時任民進黨主席蔡英文欽點參選桃園縣長（桃園2012年改制為直轄市），當時電影《赤壁》上映，蔡英文覺得他跟梁朝偉演的周瑜很像，同樣文武雙全與足智多謀，希望鄭文燦為民進黨守住桃園這半壁江山，只是鄭體重破80公斤，因此「胖周瑜」封號不脛而走。