簽約前1天父「愛的迫降」變凶宅 子砍價500萬被嫌貴：真實行情曝
高房價時代，就連發生非自然身故事故屋，也就是凶宅房價也讓人自覺高攀不起！一名房仲在凶宅買賣臉書社團發文，分享屋主爸爸因久病厭世，不堪病痛折磨也不想造成小孩負擔，在售屋簽約前1天從窗台「愛的迫降」，14樓景觀宅變事故屋，屋主砍價500萬元求售。不過，物件總價及地點讓網友驚呆，直呼：「這價錢買到撞到，還會繼續迫降。」
記者徐銘穗/綜合報導
房仲在臉書「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」社團曝光該物件，是位在基隆安樂區長庚商圈、樓高21層的大樓，事故屋為14樓，權狀94.57坪（室內加陽台71.23坪），含平面車位開價1980萬元，強調「屋主售屋動機強，勇敢出看看，價格幫您來迫降」。
貼文中說明，屋主爸爸長期飽受病痛折磨，多年來龐大醫療支出，原先屋主已談妥以2480萬元行情價出售，未料簽約前一天，爸爸發生憾事，「小孩繼承不只是房貸上的壓力，也承擔難忘傷痛的回憶，售屋是讓活著的人能走出努力活下去」。
「愛的迫降」凶宅故事引發討論，不少人對憾事感到悲傷，但一見物件的開價與地點都難以理解，紛紛留言「這價錢買到撞到⋯還會繼續迫降」、「故事屋不是要打對折嗎？2480=1240，怎麼還要1980 太沒誠意了」。
基隆長庚生活圈成交單價26.92萬 「愛的迫降」宅約打76折
事實上，根據樂屋網資料顯示，基隆長庚醫院生活圈近年平均成交單價為一坪26.92萬元，高於所屬安樂區的均價23.83萬元，新成屋成交單價更是站上3字頭，為30.52萬元。該物件若以8坪車位200萬計算，開價1980萬元扣除車位後，平均單價約為20.56萬元，約為行情的76折。
發生非自然身故的事故屋房價多少才合理？馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，凶宅有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折。