搶破頭！台北市2024額滿國小最後設籍日曝　專家驚見1現象超意外

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台北市額滿國小分兩種，一是不需審查，按入籍日期作為入學與否的標準，不需要額外審查；二則是除了需要在最後入籍日期移入戶籍外，還得審查有沒有居住事實，並須檢附「上一年度年底前取得的二等親內直系血親或監護人房屋所有權狀正本」或是「二等親內直系血親或監護人持有連續居住3年以上，且經公證的房屋租賃契約正本，以及足以證明居住事實的水費、電費收據」2擇1。
何世昌指出，台北市2024年額滿國小與最後設籍時間已經公布，在所有額滿國小之中，競爭最激烈的分別是士林文昌國小、大同蓬萊國小，以及松山敦化國小，以上三間國小最後設籍日都是2018年，大約是出生當年設籍才有就讀的機會。
由於今年入學的小一新鮮人為2017年9月2日至2018年9月1日出生者，也就是當年度9月1日滿6足歲。然而，文昌小、蓬萊小最後設籍日分別為2018年4月26日及2018年6月19日，相當於兩學區在此日期後出生的學齡孩童，可能無法順利進入此兩所額滿國小入學。
何世昌表示，在台北市18所需審查入學的額滿國小中，文山的博嘉國小算是最特別的一個，因為博嘉國小是唯一一間額滿的森林小學。此外，比較意外的是，最後設籍日時間最早的前5名額滿國小，只有松山敦化國小位於蛋黃區，其餘4間國小位於士林、大同、內湖、南港，意味著入學競爭壓力都遠高於市中心小學。
金華國小單價122.6萬最貴 北投5字頭可入住！家長壓力較小
在學區房價部分，住商機構先前彙整台北市36所額滿公立國小，發現大安區7所額滿國小成交平均單價都破百萬，其中以需審查的金華國小最貴，成交平均單價達122.6萬元；而北投區也有3家國小進榜，且最低約5字頭即可入住。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，大安區機能俱全，加上轄內名校襯托，房價高居不下；北投則屬蛋白區，但能以親民價入住明星學區，CP值相當之高。