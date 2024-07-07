九宮酪手工塔旗艦店開幕 60種創意口味滿足挑剔的嘴
疫情衝擊，不少行業因撐不住而歇業。烘焙師傅黃坤堂逆向操作，因感受疫情生活讓人鬱悶，與妻子創立「九宮酪」，開發多種口味的手工塔，用甜點帶給人們喜悅，生意迅速爆紅，4年來已陸續開店7家，今天再於台中昌平路開創旗艦店，祝賀賓客絡繹不絕，喜愛吃「九宮酪」手工塔的歌手馮偉傑，特別以幸福代言人到場演唱獻上祝福。
記者金武鳯/台中報導
黃坤堂入行30年，因為喜歡甜點，16歲便投入甜點烘焙並鑽研塔皮。由於「什麼都能入餡」，口味變化多，目前已開發出60多種美味。黃坤堂說，他發現人們雖然愛吃甜點，卻胃口不大，吃不了太多。手工塔小巧可愛，份量剛剛好，他再依照不同族群與喜愛，開發多元口味；例如年輕人愛吃乳酪，喜歡造型可愛的，諸如小小兵、熊貓等造型的手工塔就很討喜。又如年紀稍大的，想兼顧養生，九宮酪也推出堅果口味，甚至冬蟲夏草也入餡。由於滿足不同需求，逐漸打開市場，成為排隊名店。
最特別的是，手工塔口味多元又精緻，消費者一挑好幾樣，為了一一呈現並維持完整，黃坤堂設計九宮格禮盒擺放，美觀大方，送禮自用兩相宜，甚至婚宴或辦桌都能用上。目前已在台南、日月潭、台中逢甲、新竹南寮等地開店，今天再創旗艦店，為自己的事業創出高峰。
現年46歲的黃坤堂，與妻子認識10年，4年前疫情爆發時，他結婚與創業一起來。他說，因為有妻子協助發想，讓他開發出多元口味的手工塔，其中銷量第一的是，用屏東無籽土檸檬製作的檸檬塔，另外像生巧克力塔、提拉米蘇小塔及八女抹茶奶塔、純酪塔等，也都很受歡迎。目前九宮酪的手工塔已經有60種口味，未來他要繼續研發，希望做出99種口味，象徵和老婆的愛情長長久久。
位於台中市北屯區昌平路的九宮酪旗艦店，今天上午剪綵開幕，現場祝賀賓客絡繹不絕，幸福天使馮偉傑特別出席，以「甜蜜的情歌」及在中國移動來電彩鈴冠軍的歌曲「在心底從此永遠有個你」，為九宮酪旗艦店開幕送上祝福。黃坤堂宣布，秉於取之於社會、用之於社會宗旨，九宮酪及所有加盟店，將定期製作精品手工塔，捐贈給台中市之弱勢團體及年長長輩，以善盡社會責任。