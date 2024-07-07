安芝儇X朴旻曙化身一日店長　全國電子破盤期間揪利High

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高雄夏季氣溫非常炎熱，日前甫宣布定居高雄月餘的安芝儇毫不藏私，與現場粉絲大方傳授她的抗暑妙招，在全國電子破盤活動現場使用果汁機親手特調夏日沁涼的「養樂多冰沙」，藉以對抗南部熱辣的天氣，清涼消暑又完美復刻兒時風味，現場試作供不應求，粉絲爭相想要品嚐女神記憶中的童年滋味。
朴旻曙也分享自己對抗炎熱氣候的神器，在全國電子入手超實用的夏日「電風扇」，沁涼微風馬上吹到心坎裡。活動消費滿額的粉絲們與女神們合照，現場更加碼舉辦在果汁機與電風扇上親筆簽名的競標活動，幸運買家還可以讓安芝儇和朴旻曙親自幫忙結帳。
除了現場感受Wing Stars啦啦隊女神旋風外，全國電子7/5~7/14破盤期間陪大家一起放暑「價」，全館家電9折滿額再送冰箱，指定大家電 65 折起，AI筆電為開學神助攻，指定筆電53折起。下載全國電子APP並註冊會員，購買空調、冰箱、洗衣機、電視四大家電滿25000送1000點(1點=1元，點數可以折抵消費金額) 還送你10000元筆電購物金，1元=1點、折抵無上限，實在揪利High！
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