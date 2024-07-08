今天就衝！全家冰拿鐵26元連喝3天　茶葉蛋7元、可爾必思買一送一

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📍門市｜7月8日起至7月10日
◾大杯經典拿鐵第2杯7元，5.6折（原價55元、特價31元）
◾威德運動補給飲第2件7元，6折（原價35元、特價21元）
◾不知春茶第2件7元，6.3折（原價30元、特價19元）
◾茶葉蛋第2件7元，7.7折（原價13元、特價10元）
📍APP優惠趣｜7月8日10:00起開搶
◾可爾必思贅澤濃味乳酸菌飲料買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾無聊派-絕代爽椒隨手包，5折（原價39元、特價20元）
📍APP｜限7月8日 10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍APP｜限7月8日至7月10日
◾40元／55元／65元私品茶，同價位買2送1，6.7折
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即日起至7月8日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵7杯530元，6.9折（原價110元、特價76元）
◾大杯冰燕麥奶茶7杯340元，6.9折（原價70元、特價49元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）點此購買
◾大杯冰好時經典可可買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）點此購買
◾大杯冰濃萃拿鐵2杯96元，8折（原價60元、特價48元）點此購買
◾大杯濃萃美式2杯70元，7折（原價50元、特價35元）點此購買
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）點此購買
◾大杯冰精品拿鐵2杯176元，8折（原價110元、特價88元）點此購買
◾大杯冰精品拿鐵2杯140元，7折（原價100元、特價70元）點此購買