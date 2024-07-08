勇士追Lauri Markkanen恐撲空！多隊聯盟高層懷疑爵士不願做交易
NBA自由市場持續發酵中，日前傳出猶他爵士願意兜售陣中明星鋒線Lauri Markkanen，便隨即引起沙加緬度國王、邁阿密熱火、聖安東尼奧馬刺與金州勇士的關注，根據勇士隨隊記者Anthony Slater在今（8）日透露，「在各隊與爵士進行將近一週的談判後，隨著國王退出爭奪戰後，聯盟各隊高層管理開始懷疑爵士總管Danny Ainge是否誠心想要兜售Lauri Markkanen。」
記者張志宇/綜合報導
根據記者Anthony Slater指出，「國王在上週與爵士展開深度討論，雖然國王不願將Keegan Murray擺進交易包裹中，但國王仍願出至少3至5個首輪籤，但最終仍未得到爵士管理層回覆，因此國王決定退出爭奪Lauri Markkanen，轉而爭取DeMar DeRozan。」
國王多張首輪籤無法打動爵士 退出爭奪Lauri Markkanen
當各球隊聽到有關國王的報價後，各球團高層開始認為，「爵士總管Danny Ainge，恐無心交易Lauri Markkanen，因為若是爵士想得到選秀權，國王的交易報價將是不錯的選擇，但最終總管Danny Ainge並沒有讓交易發生。」
隨著國王退出爭奪Lauri Markkanen，勇士與熱火是市場上目前最有機會拿下Lauri Markkanen的球隊，但外界也不排除擁有薪資空間與手握多張選秀籤的馬刺，將成為Lauri Markkanen交易案中的大黑馬。