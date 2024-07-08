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巴黎奧運男籃參賽名單確定！A組成死亡之組　美國強碰塞爾維亞

▲奧運男籃資格賽於今（8）日落幕，最終由巴西、希臘、西班牙、波多黎各等4隊獲得最後4張巴黎奧運門票，其中A組聚集加拿大、澳洲、西班牙、希臘被外界視為本次奧運男籃的「死亡之組」。圖為美國隊球星Stephen Curry。（圖／翻攝自USA Basketball X）
▲奧運男籃資格賽於今（8）日落幕，最終由巴西、希臘、西班牙、波多黎各等4隊獲得最後4張巴黎奧運門票，其中A組聚集加拿大、澳洲、西班牙、希臘被外界視為本次奧運男籃的「死亡之組」。圖為美國隊球星Stephen Curry。（圖／翻攝自USA Basketball X）

記者吳政紘／綜合報導

奧運男籃資格賽於今（8）日落幕，最終由巴西、希臘、西班牙、波多黎各等4隊獲得最後4張巴黎奧運門票，其中波多黎各相隔20年重返奧運舞台，希臘在「字母哥」Giannis Antetokounmpo的帶領下，睽違16年再度殺進奧運，同時也是字母哥生涯第一次的奧運之旅，在最後4支參賽隊伍確定後，奧運男籃小組分組也正式出爐，而A組聚集加拿大、澳洲、西班牙、希臘被外界視為本次奧運男籃的「死亡之組」。

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奧運男籃資格賽共24隊分成4組，各組的冠軍將搭上奧運末班車，在最後的決賽中，巴西以94：69擊敗拉脫維亞、希臘80：69克羅埃西亞、西班牙86：78巴哈馬、波多黎各79：68立陶宛，最終由巴西、希臘、西班牙、波多黎各等4隊獲得最後4張巴黎奧運門票。

本次搭上奧運末班車的4支球隊，其中3支都是相隔多年重返奧運舞台，巴西在2016年里約奧運以主辦國身份參與男籃賽事，但在2020年東京奧運並未獲得參賽資格，相隔8年後將再度參戰奧運男籃，希臘上一次參與奧運男籃賽事要追溯到2008年北京奧運，波多黎各上一次參賽則是2004雅典奧運。

分組名單確定　A組成「死亡之組」

在最後4支參賽球隊確認後，奧運男籃小組分組也正式出爐，其中A組聚集加拿大、澳洲、西班牙、希臘為實力最強悍的一組，也被外界譽為是本次奧運男籃的「死亡之組」美國則是被分到C組和南蘇丹、塞爾維亞、波多黎各同組。

2024巴黎奧運男籃小組賽分組名單：

A組：加拿大、澳洲、西班牙、希臘

B組：法國（主辦國）、德國、日本、巴西

C組：美國、南蘇丹、塞爾維亞、波多黎各

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