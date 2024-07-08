與Curry、Kerr對抗多年！如今攜手爭金　詹皇：很高興和他們同隊

我是廣告 請繼續往下閱讀
金州勇士隊可說是James在職業生涯中最主要、也最致命的對手，2015-2018年4次在NBA總冠軍賽上演的「騎勇大戰」已經成為籃球賽事中永恆的經典。Curry、Kerr、Draymond Green、Klay Thompson、Andre Iguodala及Kevin Durant在人們的印象中也幾乎總是作為James的對手出現。
不過這次在奧運會Curry和Kerr兩位勇士隊的球員和教練加入，他們這一次將和James並肩作戰，詹皇表示自己對他們充滿尊重，因為大家都是場上的競爭者，「作為教練（Kerr），他是一名競爭者；作為球員他（Curry）也是一名競爭者；作為一名球員，我是一名競爭者，在相當長的一段時間裡，我們每年都會有一些相同的目標——那就是舉起拉里·奧布萊恩獎盃。」
▲Stephen Curry長期以來作為LeBron James的對手，但這次在巴黎奧運美國男籃國家隊，兩人攜手為同一支球隊效力，並有同一個目標，那就是拿下金牌。（圖／翻攝自USA Basketball X）
詹皇：很高興和Kerr及Curry同隊
James對於接受Kerr執教和與Curry合作的興奮之情顯而易見，他說：「我們相互尊重和欽佩。我很高興現在能和他（Kerr）同隊，也很高興能和他的控球後衛（Curry）同隊——Steph也在這裡，所以這將會很有趣。」
而Kerr也有相同的心情，他可能是最了解這位超級球星有多強大的人，「能夠執教LeBron，我感到無比榮幸，執教他肯定比對抗他要好得多，我可以確定地告訴你這一點。」