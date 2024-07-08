岳政華爭議全壘打！大巨蛋「吃球」難判定　統一主帥林岳平超不滿

Edwards學長面前「耍大刀」！口出狂言：我仍是美國隊的第一選擇

▲在今（8）日美國男籃訓練結束後，Anthony Edwards談及自己在陣容中的定位，並發下豪語「我仍是球隊第一選擇，他們得適應在我身邊打球。」（圖／翻攝自USA Basketball X）
▲在今（8）日美國男籃訓練結束後，Anthony Edwards談及自己在陣容中的定位，並發下豪語「我仍是球隊第一選擇，他們得適應在我身邊打球。」（圖／翻攝自USA Basketball X）

記者張志宇／綜合報導

本季「蟻人」Anthony Edwards率領NBA明尼蘇達灰狼闖進西區冠軍戰，Edwards被球迷稱作為「新狼王」，他也有入選本屆巴黎奧運美國男籃的陣容中，在今（8）日美國男籃訓練結束後，Edwards也談及自己在陣容中的定位，並發下豪語「我仍是球隊第一選擇，他們得適應在我身邊打球。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
跟學長們打球　Edwards依舊自信

Edwards在受訪時表示，「我知道這支美國隊天賦很高，但我仍然是球隊中第一選擇，這就是我的感受，我不會做太多不同的事情，我會做我自己，他們都得在我身邊適應我打球。」此言論可說是在眾多球星面前「耍大刀」。

美國男籃在去年FIBA男籃世界盃僅拿到第4名，本屆奧運由主帥勇士Steve Kerr領軍，組成以LeBron James（現效力洛杉磯湖人）、Stephen Curry（現效力金州勇士）、Kevin Durant（現效力鳳凰城太陽）、Anthony Davis（現效力洛杉磯湖人）、Joel Embiid（現效力費城76人）、Jayson Tatum（現效力波士頓賽爾提克）、Devin Booker（現效力鳳凰城太陽）、Tyrese Haliburton（現效力印第安納溜馬）、Anthony Edwards（現效力明尼蘇達灰狼）、Jrue Holiday（現效力波士頓賽爾提克）、Bam Adebayo（現效力邁阿密熱火）與Kawhi Leonard（現效力洛杉磯快艇）的球星加入的陣容，可說是眾星雲集。

Edwards說大話　但連先發都不是

美國隊星光熠熠，Edwards當第一得分點很困難，而且稍早根據《The Athletic》記者Joe Vardon的說法，他甚至都不是先發，Vardon表示：「美國隊的先發陣容，將會有LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry與Joel Embiid，至於先發陣容中的最後一個名額將由Anthony Davis和Kawhi Leonard共同競爭。」

此外根據美媒《ESPN》分析，「以主帥Steve Kerr的執教風格，Kawhi Leonard有很大的機會會進入先發陣容，屆時Steve Kerr將執教堪稱籃球史上最完整與實力最堅強的『五小陣容』。」

巴黎奧運男籃參賽名單確定！A組成死亡之組　美國強碰塞爾維亞

與Curry、Kerr對抗多年！如今攜手爭金　詹皇：很高興和他們同隊

KD小腿驚傳拉傷缺席美國男籃奧運集訓！Kerr：我們會很小心照顧他

美國男籃拼奧運5連霸！「詹皇」LeBron喊話：要我做什麼我都願意

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代