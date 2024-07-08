Edwards學長面前「耍大刀」！口出狂言：我仍是美國隊的第一選擇

我是廣告 請繼續往下閱讀
Edwards在受訪時表示，「我知道這支美國隊天賦很高，但我仍然是球隊中第一選擇，這就是我的感受，我不會做太多不同的事情，我會做我自己，他們都得在我身邊適應我打球。」此言論可說是在眾多球星面前「耍大刀」。
美國男籃在去年FIBA男籃世界盃僅拿到第4名，本屆奧運由主帥勇士Steve Kerr領軍，組成以LeBron James（現效力洛杉磯湖人）、Stephen Curry（現效力金州勇士）、Kevin Durant（現效力鳳凰城太陽）、Anthony Davis（現效力洛杉磯湖人）、Joel Embiid（現效力費城76人）、Jayson Tatum（現效力波士頓賽爾提克）、Devin Booker（現效力鳳凰城太陽）、Tyrese Haliburton（現效力印第安納溜馬）、Anthony Edwards（現效力明尼蘇達灰狼）、Jrue Holiday（現效力波士頓賽爾提克）、Bam Adebayo（現效力邁阿密熱火）與Kawhi Leonard（現效力洛杉磯快艇）的球星加入的陣容，可說是眾星雲集。
Edwards說大話 但連先發都不是
美國隊星光熠熠，Edwards當第一得分點很困難，而且稍早根據《The Athletic》記者Joe Vardon的說法，他甚至都不是先發，Vardon表示：「美國隊的先發陣容，將會有LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry與Joel Embiid，至於先發陣容中的最後一個名額將由Anthony Davis和Kawhi Leonard共同競爭。」
此外根據美媒《ESPN》分析，「以主帥Steve Kerr的執教風格，Kawhi Leonard有很大的機會會進入先發陣容，屆時Steve Kerr將執教堪稱籃球史上最完整與實力最堅強的『五小陣容』。」